Sanremo | lo Stato Sociale si ' autocensura' | la parola ' cogl***i' sparirà nel duetto col

Sanremo - Ron e Lo Stato Sociale favoriti per Snai : TORINO - Ron protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo, che con l'inedito 'Almeno pensami' firmato Lucio Dalla ha conquiStato la prima fascia nella lista di gradimento della sala ...

I brani di Sanremo 2018 - le radio premiano Ermal Meta e Fabrizio Moro ma anche The Kolors e Lo Stato Sociale : Dopo la presentazione sul palco dell'Ariston, nel corso delle ultime ore i brani di Sanremo 2018 stanno già ricevendo ottimi consensi ed ascolti da parte del pubblico. Come si sa, a decretare il successo di una canzone sanremese non è tanto la vittoria o meno di una canzone, bensì i passaggi radiofonici di essa, a partire dal giorno seguente l'esecuzione. anche quest'anno, le radio hanno iniziato a supportare le canzoni in gara al Festival di ...

Chi è Paddy Jones - l'anziana che ha ballato con Lo Stato Sociale a Sanremo Video : Ieri sera è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2018. [Video] Finalmente abbiamo potuto ascoltare tutte le canzoni dei big in gara. Sono tante le canzoni belle e di qualita' che abbiamo ascoltato ieri. Tra le tante c’è anche quella del gruppo #lo Stato Sociale. Una canzone molto divertente che è piaciuta molto anche al pubblico in sala. A rendere il gruppo particolarmente apprezzato è stata anche la performance di danza fatta ...

LO STATO SOCIALE/ Video - ''Una vita in vacanza'' : divertono e creano dibattito (Sanremo 2018) : Con il brano ''Una vita in vacanza'', lo STATO SOCIALE debutta al Festival di Sanremo facendo divertire il pubblico e creando dibattito sul testo e anche sulla performance sul palcoscenico.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 08:31:00 GMT)

Sanremo2018 - sorpresa Lo Stato Sociale : adesso il gruppo è favorito per la vittoria : La 'nonna che balla' ha avuto il suo effetto. Perché il fenomeno de Lo Stato Sociale ha raccolto tanti consensi da scalare improvvisamente la classifica redatta dagli esperti di Sisal Matchpoint. Ora ...

Lo Stato Sociale (e la vecchia)/ Una vita in vacanza 'trainato' dalla stella di Britan's Got Talent? (Sanremo : Al Festival di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:38:00 GMT)

LO STATO SOCIALE (E LA VECCHIA) / Una vita in vacanza : il saluto ai fan su Facebook (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo STATO SOCIALE si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:35:00 GMT)

“Ora sappiamo il suo nome e perché lo ha fatto”. Sanremo : svelata l’identità del contestatore. Un’incursione improvvisa ha messo tutti in allarme - l’uomo è stato subito stoppato - ma adesso esce fuori la ragione che lo ha spinto a tanto : L’invasione di palco avvenuta durante la prima serata del Festival di Sanremo ha sorpreso tutti. certo, non è la prima volta che accade, ma ogni nuova occasione crea parecchi scompiglio. Dopo che per un giorno intero tutti si sono chiesti chi fosse il contestatore che ha interrotto l’intervento di Fiorello, ora arriva il suo nome e la sua storia. Si tratta di Giovanni Civita, un disoccupato sanremese di 52 anni. Al momento, le sue ...

Classifica Sanremo 2018/ Cantanti big - seconda serata : pronostico vincitore - Lo stato sociale la sorpresa? : Sanremo 2018, Classifica Cantanti big della seconda serata: Lo stato sociale e Annalisa in crescita secondo il pronostico. Ermal Meta e Moro in calo causa accuse di copiatura della canzone?(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:00:00 GMT)

Sanremo - la 'vecchia che balla' fa crollare le quote de Lo Stato Sociale. Meta e Moro ancora in testa : L'anno scorso fu la scimmia di Francesco Gabbani, quest'anno l'elemento sorpresa del Festival di Sanremo si chiama Paddy Jones, la signora 83enne - detentrice del Guinness World Record come 'Oldest ...

Lo stato sociale (e la Vecchia) / Una vita in vacanza : l'accusa della band a X Factor (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo stato sociale si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Chi è Paddy Jones - l'anziana che ha ballato con Lo Stato Sociale a Sanremo : Ieri sera è andata in onda la prima serata del Festival di Sanremo 2018. Finalmente abbiamo potuto ascoltare tutte le canzoni dei big in gara. Sono tante le canzoni belle e di qualità che abbiamo ascoltato ieri. Tra le tante c’è anche quella del gruppo Lo Stato Sociale. Una canzone molto divertente che è piaciuta molto anche al pubblico in sala. A rendere il gruppo particolarmente apprezzato è stata anche la performance di danza fatta nel corso ...

Sanremo 2018 PRIMA SERATA/ Viva Claudio Baglioni! Bocciati Max Gazzè - The Kolors e Lo Stato Sociale : Conclusa la PRIMA SERATA con un boom di ascoltatori di SANREMO 2018, qualche riflessione a caldo. Vince Baglioni, presentatore sobrio e mai invadente comne i suoi colleghi del passato(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Invasione di palco a Sanremo - Fiorello : “Cosa è successo con lui dopo il Festival”. Un momento di tensione a inizio serata subito smorzato dagli addetti della sicurezza - ma lo showman e il contestatore col piumino blu si sono rivisti a riflettori spenti : Festival di Sanremo, la prima serata è andata. Non senza colpi di scena, figurarsi. Anche perché quelli, all’Ariston come in ogni programma di punta che si rispetti, non mancano mai. Prima serata, si diceva, che è cominciata con un imprevisto: un’Invasione di palco in piena regola. Ci si è trovato Fiorello che, come anticipato nei giorni scorsi ha aperto le danze, anticipando l’inizio ufficiale della 68esima edizione del ...