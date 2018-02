Sanremo | Franca Leosini intervista Baglioni ma il pubblico vuole solo fare

Il mito Franca Leosini a Sanremo interroga Claudio Baglioni in stile Storie Maledette con Questo Piccolo Grande Amore (video) : "Faremo una cosa della quale mi vergogno e della quale lei è complice": così Claudio Baglioni aveva annunciato l'incursione di Franca Leosini a Sanremo 2018, sul palco della seconda serata di mercoledì 7 febbraio. Di solito estremamente riservata e abituata a declinare gli inviti in programmi di intrattenimento, la giornalista napoletana conduttrice delle sue affascinanti Storie Maledette su Rai3 ha accettato l'invito di Baglioni a portare un ...

Sanremo 2018 - Franca Leosini superstar : da Storie Maledette al palco dell’Ariston : #StayFranca. Nemmeno il Mago Forest potrebbe farla scomparire. Franca Leosini è la sintesi suprema del connubio tra i social e la tv. Roba che nemmeno Oprah Winfrey. Sanremo 2018 non se lo sarebbe perso per nulla al mondo. Di palchi ne ha calcati diversi, l’ideatrice e conduttrice di Storie Maledette. Da quello della Cortellesi un sabato sera, a quello del party LGBT di Muccassassina a Roma. Niente ferma la giornalista napoletana, classe ’34 e ...

