Sanremo | dal Volo a Sting Standing ovation per Baudo

Festival di Sanremo - i tweet dall’Ariston : Al posto del duo stasera canta Rubino. Dieci big riproporranno sul palco dell’Ariston i loro brani in gara.

La grande prova di Red Canzian a Sanremo 2018 in Ognuno ha il suo racconto : video dalla 2ª serata : Red Canzian a Sanremo 2018 dimostra ancora una volta le grandi potenzialità della sua voce. Nel brano Ognuno ha il suo racconto, il bassista dei Pooh ci mette di fronte al suo grande talento vocale che da sempre ha portato sul palco con i Pooh per 50 anni di carriera. Un pezzo ritmato in tanti brani lenti che spicca per la potenza della voce di Canzian, che mette sotto scacco tanti dei giovani presenti in gara con una prestazione da grande ...

Lo Stato Sociale (e la vecchia)/ Una vita in vacanza 'trainato' dalla stella di Britan's Got Talent? (Sanremo : Al Festival di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:38:00 GMT)

ERMAL META E FABRIZIO MORO SOSPESI DAL FESTIVAL/ Domani la decisione finale (Sanremo 2018) : Nessuna squalifica per ERMAL META e FABRIZIO MORO, in gara al FESTIVAL di Sanremo 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente": le parole di Claudio Baglioni sulla vicenda.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)

Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 con Adesso (video) - decisi ad uscire dalla zona rossa : Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 hanno presentato ieri sera il loro inedito Adesso, accompagnati sul palco da diversi musicisti. La performance del cantautore di Aosta e del trombettista siciliano infatti è stata ulteriormente impreziosita dal contributo di alcuni strumentisti, sul palco insieme ai due big e all’orchestra, diretta da Vincenzo Presta. Diodato ha composto un brano che vuole essere un vero e proprio incoraggiamento a cogliere ...

Stefano Mancinelli/ Chi è il fidanzato di Nina Zilli? Le ultime news dal Festival (Sanremo 2018) : Stefano Mancinelli è l'attuale fidanzato di Nina Zilli, cantante in gara durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:44:00 GMT)

Giulia Casieri/ Video "Come stai?" : parto dal Festival - ma senza essere passata dai talent (Sanremo 2018) : Video, Giulia Casieri parla della canzone con cui parteciperà al Festival di Sanremo 2018 tra le Nuove Proposte: Come stai?, una canzone che le è già valsa parecchi riconoscimenti. (Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 20:55:00 GMT)

I cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati temporaneamente sospesi dal Festival di Sanremo - per via dell’accusa di plagio : Ermal Meta e Fabrizio Moro, due cantanti in gara insieme al Festival di Sanremo, non suoneranno nella puntata di stasera perché l’organizzazione del Festival ha deciso di sospenderli temporaneamente dopo che sono stati accusati di aver copiato la loro canzone “Non mi The post I cantanti Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati temporaneamente sospesi dal Festival di Sanremo, per via dell’accusa di plagio appeared first on Il Post.

Decibel / Video - Lettera dal Duca : fascia rossa per il brano - ma il pubblico apprezza! (Sanremo 2018) : I Decible di Enrico Ruggeri si sono esibiti al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Lettera dal Duca". Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:30:00 GMT)

Ermal Meta : età - altezza - peso e fidanzata dell’amato cantante. Dalla turbolenta infanzia alla vita privata - fino al successo di Sanremo : Ermal Meta è stato sicuramente una delle rivelazioni di Sanremo 2017, dove si è classificato terzo e ha vinto il Premio della Critica con la canzone Vietato morire. Da quel momento il suo successo è cresciuto sempre di più e con Fabrizio Moro è tornato al Festival 2018 con il brano Non mi avete fatto niente. Il cantautore è molto schivo e ama tenere al riparo la sua vita privata da ogni possibile pettegolezzo. Ma l’interesse nei suoi ...

Michelle Hunziker dal palco di Sanremo dichiarazione d’amore per il suo Tomaso : Michelle Hunziker con un elegantissimo abito nero ha incantato pubblico e social, nonostante un po’ di emozione tiene molto bene il palco e quando presenta Rona c’è un piccolo inconveniente tecnico che lei risolve prima salutanto il pubblico presente, coinvolgendolo con la sua allegria e poi facendo una dedica al marito Tomaso Trussardi . “Ciao amore, sono due settimane che non lo vedo – dice ai telespettatori – ...