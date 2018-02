Sanremo 2018 | toto vincitore | testa a testa tra Ron e Lo Stato Sociale | giù dal podio

CLASSIFICA Sanremo 2018 - CANTANTI BIG/ Pronostici dopo seconda serata : sfida tra Ron e Lo Stato Sociale : SANREMO 2018, CLASSIFICA CANTANTI big della seconda serata e Pronostici: Nina Zilli in calo, rimonta per Diodato e Roy Paci, Annalisa resta tra i favoriti con Ron e Lo Stato Sociale(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:33:00 GMT)

Sanremo 2018 - James Taylor sul palco dell’Ariston : la gaffe su Baglioni e quella cosa in comune con Elio e Le Storie Tese : You’ve got a friend? Ma quando mai. James Taylor l’ha toccata piano. Prima di salire sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2018 ha candidamente affermato che Claudio Baglioni proprio non sa chi sia. Probabile che il direttore artistico lo conoscesse poco anche Sting. Ma giusto così un paio di informazioni su dove e per chi si va suonare male non farebbero. Eppure siamo di fronte ad una di quelle leggende, magari un po’ dimesse e ...

Sanremo 2018 - la scaletta della terza serata del 8 febbraio : Sanremo 2018 terza serata: ecco il programma, gli ospiti e l’ordine di uscita dei 10 big in gara e dei 4 giovani in gara La 68ima edizione del Festival di Sanremo prosegue la sua corsa verso il gran finale di sabato. Dopo il boom di ascolti della prima puntata, la seconda serata di Sanremo 2018 non ha deluso le aspettative incollando al televisivo circa 9,7 milioni di telespettatori e uno share del 47,7%. Un ottimo risultato per il ...

“Non mi sembra il caso’’. Sanremo 2018 - il primo (serissimo) inconveniente di Michelle ha a che fare con Eros Ramazzotti. Boom! Davanti a Trussardi - ecco cosa ha fatto la Hunziker. “Solo” un dettaglio? Sarà - ma non è sfuggito a nessuno. Ahi : Hanno conquistato tutti. E ormai è evidente che Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino siano le vere star di questo Festival di Sanremo 2018. Simpatici, autoironici, belli, spigliati, stanno dando dimostrazione di cosa significhi essere istrionici. Non solo conducono (bene) ma cantano. E ballano pure. E la loro esibizione di ieri sulle note di Despacito ha convinto tutti. Una esibizione sorprendente, grazie alla quale i due hanno dimostrato ...

Annalisa - “Il Mondo Prima di Te” : arriva il video della canzone in gara a Sanremo 2018 : Annalisa ha avuto l’onore e l’onere di aprire il Festival di Sanremo 2018. #IlMondoPrimaDiTe #Sanremo2018 A post shared by Annalisa (@naliAnnalisa) on Feb 6, 2018 at 2:28pm PST La cantante è stata infatti la Prima ad esibirsi alla kermesse con “Il Mondo Prima di Te”, che al momento è il secondo brano più richiesto su iTunes. Nali ha pubblicato il video, girato nella stupenda Lanzarote, e anch’esso che sta ...

Sanremo 2018 - tutti gli ospiti del Festival : "Sarà la festa della musica italiana" ha promesso Claudio Baglioni. Detto fatto. Niente star hollywoodiane in questa edizione, pochi artisti internazionali, mentre la lista degli ospiti diventa...

Sanremo 2018 - Gino Paoli sul palco dell’Ariston (un palco che con i genovesi non è mai stato generoso) : Maltrattati e vilipesi, Sanremo ce l’ha sempre avuta coi genovesi. Non vale chiamare Gino Paoli come ospite della terza serata dell’edizione 2018 targata Baglioni-Hunziker-Favino. Quel palco sulla riviera di ponente ad un tiro di schioppo dai caruggi non è mai stato lo spazio più amato, e altrettanto amorevolmente ricambiato, dalla cosiddetta scuola genovese. Quella di Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Luigi Tenco, Ivano Fossati, Fabrizio De ...

Sanremo 2018 diretta terza serata : scaletta cantanti - ordine d'uscita - ospiti Video : Stasera 8 febbraio appuntamento da non perdere con la terza serata [Video] del Festival di #Sanremo 2018. Alle 20.45 in diretta su Raiuno rivedremo la squadra composta da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino pronti a riprendere in mano le redini della kermesse canora che sta ottenendo grandi risultati d'ascolto su Raiuno con una media di oltre 10.6 milioni di spettatori e picchi del 60% di share. Cosa vedremo nel corso di ...