Sanremo 2018 | Negramaro con Baglioni C’è Virginia Raffaele

Sanremo 2018 - la terza serata : altri dieci big - mentre Virginia Raffaele «massacra» Baglioni : Per il terzo round, ritornano i bolognesi che entusiasmarono con la «nonna danzante», poi altre nove big. Oltre agli altri quattro giovani, Negramaro e Giorgia

Lo Stato Sociale/ Video - Una vita in vacanza : i tweet ironici e le critiche (Sanremo 2018) : Con il brano ''Una vita in vacanza'', lo Stato Sociale debutta al Festival di Sanremo facendo divertire il pubblico e creando dibattito sul testo e anche sulla performance sul palcoscenico.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:32:00 GMT)

Sanremo 2018 / Cantanti big - scaletta e diretta : la piccola gaffe di Michelle Hunziker (Terza serata) : Sanremo 2018, Cantanti big e giovani, diretta terza serata: Mudimbi conquista il primo posto nella classifica delle nuove proposte, Virginia Raffaele ospite a sorpresa(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:27:00 GMT)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 per dare coraggio a chi ne ha bisogno (video) : Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 tornano sul palco dell'Ariston nella terza serata di gara. Il coraggio di ogni giorno non è riuscito a convincere fino in fondo la giuria demoscopica, che durante la puntata di apertura del Festival ha ritenuto opportuno posizionarli nella zona rossa, riservata a chi rischia un posto basso nella classifica finale di gradimento. Enzo Avitabile, probabilmente conscio di aver un pezzo non adatto a ...

Sanremo 2018 : le luci e le ombre di James Taylor - il superospite della terza serata : Minimalista, quasi fosse un addetto ai lavori più che un ospite internazionale. James Taylor fa il suo ingresso al Roof del teatro Ariston in punta dei piedi. Un paio di pantaloni scuri, una camicia fuorimoda, una coppola chiara e un paio di lenti rotonde dalla montatura argentata. In mano, un ranuncolo giallo a sostegno della campagna di difesa delle donne fortemente voluta da Michelle Hunziker. Baglioni non lo ha ancora incontrato, ma lo farà ...

Sanremo 2018 - Virginia Raffaele irrompe sul palco : la gag con Baglioni : Virginia Raffaele la sorpresa della terza serata del Festival di Sanremo . È entrata in scena dopo l'esibizione de Lo Stato Sociale e si è lanciata in una gag con Claudio Baglioni . Il conduttore ha ...

Noemi denunciata a Sanremo 2018/ Video - Non smettere mai di cercarmi : il pubblico dalla sua parte! : Noemi si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con la canzone "Non smettere mai di cercarmi". Il pubblico della Kermesse dalla sua parte dopo la presunta denuncia per oltraggio.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:23:00 GMT)

LUCA BARBAROSSA/ Video - Passame er sale : Avevo 19 anni la prima volta che sono stato qui - ma.. (Sanremo 2018) : LUCA BARBAROSSA, Passame er sale: la canzone in romanesco non ha convinto la giuria demoscopica che infatti ha riservato all'artista la fascia intermedia della classifica. (Sanremo 2018)(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 22:17:00 GMT)

Diretta Sanremo 2018 terza serata oggi : Michelle Hunziker cade - Negramaro live Video : Vi ricordiamo che potete seguire la Diretta della terza serata in tv ma anche in streaming sul sito gratuito RaiPlay.it di cui potete scaricare anche l'app omonima per cellulari. Segui la Diretta ...

Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 (video) : con Passame er sale celebra la Roma più romantica e genuina : Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 è pronto per scalare la classifica, dove attualmente occupa un posto nella comfort zone di colore giallo. Al termine della prima puntata infatti, sono state annunciate le preferenze della giuria demoscopica, che ha collocato Passame er sale in un limbo utile per convincere la Sala Stampa fin da stasera e scalare puntata dopo puntata la vetta della classifica fino al podio. Il nuovo meccanismo voluto da ...

Virginia Raffaele a Sanremo 2018 a sorpresa tra imitazioni e risate VIDEO : Virginia Raffaele è stata super ospite a sorpresa della terza puntata del Festival di Sanremo 2018 giovedì 8 febbraio. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Virginia Raffaele a Sanremo 2018 a sorpresa tra imitazioni e risate A sorpresa è anche salita sul palco Virginia Raffaele che ha divertito il pubblico in teatro e a casa con le sue battute a raffica. Non sono mancate le incredibili imitazioni di Michelle Hunziker e Ornella Vanoni. Quindi la ...

Video dei Negramaro a Sanremo 2018 con La prima volta e Poster con Claudio Baglioni - a 13 anni da Mentre tutto scorre : Super-ospiti della terza serata, i Negramaro a Sanremo 2018 riconquistano il palco dell'Ariston su cui debuttarono oltre un decennio fa con la stessa formazione di oggi, ovvero Giuliano Sangiorgi alla voce, chitarra e pianoforte, Emanuele Spedicato alla chitarra, Ermanno Carlà al basso, Andrea Mariano alle tastiere, Danilo Tasco alla batteria e Andrea De Rocco al campionatore. "Il cuore che esplode come 13 anni fa...": così avevano commentato ...

Sanremo 2018 - Noemi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale - ha insultato un agente : Vigilia della seconda esibizione al Festival di Sanremo movimentata per Noemi, la cantante romana che è in concorso alla 68esima edizione della kermesse con il brano Non smettere mai di cercarmi. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, l'artista sarebbe stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale da un agente addetto alla sicurezza della kermesse, in quanto la ragazza lo avrebbe insultato dopo che l'uomo si era rifiutato di ...

Le cose da sapere su Ermal Meta - in gara a Sanremo 2018 : Canta insieme a Fabrizio Moro e della loro canzone si è parlato molto dopo un'accusa di aver violato il regolamento