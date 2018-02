Sanremo 2018 | la seconda serata | dopo il trionfo di Baudo | Sting incanta l’Ariston in

Claudio Baglioni imita Mussolini a Sanremo 2018 (VIDEO) : Claudio Baglioni imita Mussolini a Sanremo e il pubblico non gradisce E’ iniziata già da un paio di ore la seconda serata di Sanremo 2018. Ed ecco scoppiare una nuova polemica sui social. Cosa è successo stavolta? In pratica Claudio Baglioni su una sorta di podio sul palco del Teatro Ariston, poco prima di annunciare il prossimo ospite Pippo Baudo, si è autodefinito “dittatore artistico”, asserendo senza tanti mezzi termini: ...

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 canta e balla Despacito e 'desnuda' Michelle Hunziker (video) : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2018 ha dimostrato di non essere solo un bravo attore, ma di cavarsela anche nei panni del conduttore. Durante la prima serata del Festival, l'ex interprete del Libanese di Romanzo Criminale, che vedremo presto al cinema con A casa tutti bene di Gabriele Muccino, si è confermato mattatone della kermesse, esibendosi da una serie di medley di alcuni grandi successi sanremesi, fino agli sketch con Michelle Hunziker e

Sanremo2018 - è il momento di Sting : canta in italiano. Standing ovatione per Pippo Baudo : Michelle Hunziker in versione Biancaneve, con un abito fiabesco fucsia, ha aperto al fianco di Claudio Baglioni la seconda serata del festival di Sanremo. La showgirl ha convinto il direttore

Sanremo 2018 - la seconda serata : c’è Baudo : standing ovation - poi tocca a Sting : Al via il secondo round del Festival, oltre alla metà dei campioni, quattro nuove proposte, ospiti Baudo e Leosini, oltre a Sting con Shaggy

Pagelle Sanremo 2018/ Voti ai cantanti in diretta live : i Top e i Flop della seconda serata : Pagelle Sanremo 2018, seconda serata del Festival di Baglioni: i Voti dei cantanti, i giudizi sui conduttori e l'analisi dei primi 4 giovani delle Nuove Proposte in gara

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti - stilisti seconda serata : outfit all black per Ornella Vanoni e Michelle Hunziker : Sanremo 2018, Abiti, vestiti e stilisti seconda serata: Nina Zilli e Ornella Vanoni le donne più eleganti della kermesse. Outift Nuove Proposte oggi 7 febbraio.

Sanremo 2018 - IL FESTIVAL DI BAGLIONI/ News live : Elio riporta il maestro Beppe Vessicchio all'Ariston : SANREMO 2018, News live: ascolti boom con il 52,1% di share batte la prima serata di Conti. Ospiti di stasera e cantanti in ordine di esibizione. Moro e Meta sospesi, dentro Rubino

Sanremo 2018/ Cantanti big e giovani - scaletta e diretta : Sting ospite all'Ariston (Seconda serata) : SANREMO 2018, Cantanti big, la gara dei giovani e scaletta seconda serata: dieci big e quattro giovani in gara, ospiti Sting e Shaggy, Biagio Antonacci, Pippo Baudo e Il volo.

La grande prova di Red Canzian a Sanremo 2018 in Ognuno ha il suo racconto : video dalla 2ª serata : Red Canzian a Sanremo 2018 dimostra ancora una volta le grandi potenzialità della sua voce. Nel brano Ognuno ha il suo racconto, il bassista dei Pooh ci mette di fronte al suo grande talento vocale che da sempre ha portato sul palco con i Pooh per 50 anni di carriera. Un pezzo ritmato in tanti brani lenti che spicca per la potenza della voce di Canzian, che mette sotto scacco tanti dei giovani presenti in gara con una prestazione da grande

ORNELLA VANONI CON BUNGARO E PACIFICO/ Video - Imparare ad amarsi : stoccata a Alessandro Preziosi(Sanremo 2018) : ORNELLA VANONI, insieme a BUNGARO e PACIFICO, si è esibita al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Imparare ad amarsi". Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.

L'eleganza di Ornella Vanoni a Sanremo 2018 : il video di Imparare ad amarsi in trio con Bungaro e Pacifico : Una prima esibizione a rischio eliminazione per Ornella Vanoni a Sanremo 2018: la cantautrice è tornata sul palco dell'Ariston in occasione della seconda serata - trasmessa in diretta il 7 febbraio - per presentare la sua Imparare ad amarsi con Bungaro e Pacifico. Il brano, scritto proprio da quest'ultimo, non ha conquistato pienamente la giuria demoscopica nel corso della prima serata. Il trio d'eccellenza, infatti, ha rimediato una

Video di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me e Fortuna che ci sei : A distanza di due anni dall'ultima volta sul palco dell'Ariston, Biagio Antonacci a Sanremo 2018 ha cantato il suo ultimo singolo e duettato col padrone di casa Baglioni, che come ha raccontato in conferenza stampa ha chiesto a molti ospiti di cantare anche una sua canzone durante il loro passaggio all'Ariston. Nel caso di Antonacci, la scelta nell'immenso repertorio di Baglioni è ricaduta su un classico amatissimo come Mille giorni di te e di

Sanremo 2018 - il look di Michelle Hunziker della seconda serata : Nel secondo appuntamento con il Festival di Sanremo Michelle Hunziker indossa le creazioni di un altro grande nome della moda italiana: Alberta Ferretti. Dopo la classe rigorosa e sensuale pensata per lei

Sanremo 2018 - le pagelle delle Nuove Proposte : Debutto sul palcoscenico più importante d'Italia, questa sera, per 4 delle Nuove Proposte. Emozionati e determinati a dare il massimo