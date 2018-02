Sanremo 2018 | in streaming da CasaSiae il Tè con l' artista di Rockol e iCompany | Max

ANALISI/ Video - testo di “Il ballo delle incertezze” canzone di Ultimo (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Il ballo delle incertezze”, ANALISI della canzone di Ultimo tra le Nuove proposte a Sanremo 2018. I temi del brano: futuro e incertezze. Il Video della canzone.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:30:00 GMT)

Negramaro a Sanremo 2018 : il gruppo che ha trasformato il rock italiano : ... una diga resa ancora più invalicabile dal modo in cui si fruisce prevalentemente oggi la musica, quello streaming ascoltato distrattamente sul telefonino che, in nome della praticità e della ...

Sanremo 2018 - le pagelle della seconda serata : Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino 8 a Ornella Vanoni. All’età di 83 anni, la cantante ha scelto di non avere pretese da super ospite e di mettersi in gioco sul palco dell’Ariston. Impareggiabile nel talento – l’abbiamo vista offrire ottime performance – e nella schiettezza. A questo proposito, non sono mancate le perle: quando la Hunziker le chiede con chi avrebbe duettato venerdì, lei risponde: “Con un ...

Sanremo 2018 diretta terza serata : scaletta cantanti - ordine d'uscita - ospiti : Stasera 8 febbraio appuntamento da non perdere con la terza serata del Festival di Sanremo 2018. Alle 20.45 in diretta su Raiuno rivedremo la squadra composta da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino pronti a riprendere in mano le redini della kermesse canora che sta ottenendo grandi risultati d'ascolto su Raiuno con una media di oltre 10.6 milioni di spettatori e picchi del 60% di share. Cosa vedremo nel corso di questa ...

Sanremo 2018 : scaletta terza serata - ospiti e cantanti in gara stasera : Sanremo 2018, scaletta terza serata: cantanti Giovani in gara l’8 febbraio Giovedì 8 febbraio in tv torna il Festival di Sanremo 2018. Nel frattempo, è la scaletta della terza serata a preannunciare che il nuovo appuntamento con la kermesse sarà tanto ricco di ospiti quanto capace di riservare nuovi ‘colpi di scena’, sia per quanto riguarda i cantanti Big sia per le Nuove Proposte. scaletta alla mano, infatti, anche ...

Sanremo 2018 - la classifica dopo la seconda serata : In una gara che quest’anno è per tutti fino all’ultimo, ogni serata di Sanremo 2018 si chiude comunque con una classifica. Parziale (perché coinvolge solo una parte della giuria, anche popolare, che decreterà il vero vincitore) e indicativa di un sentimento che può comunque variare di ascolto in ascolto e di performance in performance. Perché spesso è con quest’ultima che ci si è giocati tutto (male) in passato. Lo scorso 7 ...

Virginia Raffaele imita Baglioni per la finale di Sanremo 2018? : Si lavora per chiudere la trattativa, l’indiscrezione è che potrebbe imitare lo stesso Baglioni. Gli ascolti continuano a premiare il Festival: la seconda serata arriva al 47,7%

ANALISI/ Video - testo di “Il mago” canzone di Mudimbi (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Il mago”, ANALISI della canzone di Mudimbi in gara tra le Nuove proposte di Sanremo 2018. I temi del brano: futuro e difficoltà. Il Video della canzone.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Sanremo 2018 - Meta e Moro restano in gara al Festival : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati riammessi al Festival di Sanremo. Il palco dell'Ariston che era statonegato loro ieri sera dopo le polemiche sul presunto plagio della canzone portata in gara si riaprirà stasera. Quando i due cantanti torneranno a far risuonare le note di "Non mi avete fatto niente"."A seguito delle valutazioni tecniche effettuate - scrive l'ufficio legale di viale Mazzini in una nota - ...

ANALISI/ Video - testo di “Cosa ti salverà” canzone di Eva (Nuove Proposte - Sanremo 2018) : testo di “Cosa ti salverà”, ANALISI della canzone di Eva tra le Nuove Proposte di Sanremo 2018. I temi del brano: amore per se stessi. Il Video della canzone(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:10:00 GMT)

Sanremo 2018 - Festival di Baglioni/ News live : riammessi in gara Moro e Ermal Meta - la canzone è inedita : Festival di Sanremo 2018, News live: ascolti seconda serata in calo, share 47,7% meglio di Conti. Ospiti di oggi, canzone Ermal Meta e Fabrizio Moro resta in gara, cantanti riammessi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - Alba Parietti ed Enzo Miccio litigano sui look : “Vestiti come te sarebbero ridicoli” - “Ascolta bella - di pomeriggio ti vesti come a Capodanno” : Alba Parietti vs Enzo Miccio. I due, ospiti de La Vita in Diretta su RaiUno, stavano parlando dei look di Sanremo quando è scoppiata la bagarre. Mentre l’esperto di look stava infatti dicendo la sua su alcuni cantanti in gara, non proprio di suo gusto, la Parietti è intervenuta: “Mah, io se si vestissero come te li troverei ridicoli“. Frase che a Miccio proprio non è piaciuta: “Ascolta bella, stai un po’ calma ...

ANALISI/ Video - testo di “Bianca” canzone di Leonardo Monteiro (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Bianca”, ANALISI della canzone di Leonardo Monteiro tra le Nuove proposte di Sanremo 2018. I temi del brano: amore e tradimento. Il Video dell’intervista prima del Festival.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - Noemi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale : Noemi, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Non smettere di cercarmi”, si è beccata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Cosa è successo? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la cantante avrebbe cercato di entrare da un’uscita, senza pass. L’agente della sicurezza, però, non ha voluto sentire ragioni e ha “rimbalzato” Noemi (dopo l’incursione imprevista di martedì sera, ...