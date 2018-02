Sanremo 2018 | Il Volo e Sergio Endrigo in 10 cd da non perdere su Amazon

Sanremo 2018 - Noemi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale : Noemi, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Non smettere di cercarmi”, si è beccata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Cosa è successo? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la cantante avrebbe cercato di entrare da un’uscita, senza pass. L’agente della sicurezza, però, non ha voluto sentire ragioni e ha “rimbalzato” Noemi (dopo l’incursione imprevista di martedì sera, ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018 : la decisione della Rai : Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara Dopo tanto parlare, ecco arrivare la decisione definitiva della Rai: Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018. Difatti, durante la consueta conferenza stampa di rito, la produzione del Festival di Sanremo ha annunciato che non ci siano i requisiti necessari per escludere dalla gara Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ma cosa è successo? Perchè i due cantautori hanno rischiato ...

Sanremo 2018 - share del 47.7 per cento per la seconda serata - : Per quanto riguarda la fruizione del Festival su RaiPlay , la diretta streaming ha generato oltre 1 milione di visualizzazioni nelle prime due serate , mentre i contenuti on demand hanno totalizzato ...

Duetto di Laura Pausini e Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2018 nella serata finale? Claudio Baglioni ci prova : Si ritroveranno sul palco della stessa serata Laura Pausini e Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2018, entrambe super-ospiti della finale di sabato 10 febbraio. E magari duetteranno nuovamente insieme. L'idea è venuta al direttore artistico Claudio Baglioni in seguito all'imprevisto che ha costretto ad un cambio di programma importante: colpita da una laringite che non le ha permesso di esibirsi nella prima serata di martedì, come ...

Sanremo 2018 - James Taylor : “Baglioni chi?”. La gaffe del cantante a poche ore dall’esibizione sul palco dell’Ariston : James Taylor, leggenda della musica americana, debutta oggi all’Ariston, nella terza serata del Festival di Sanremo, con due minuti di “Rigoletto”, “La donna è mobile” (eseguita alla chitarra), e un duetto con Giorgia sulle note di “You’ve got a friend”. Ma quando qualcuno gli chiede cosa ne pensi di Claudio Baglioni, si scopre che non sa chi sia… L'articolo Sanremo 2018, James Taylor: ...

Sanremo 2018 - la scaletta della terza serata : i cantanti e gli ospiti. Restano in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro : C’è una grande soddisfazione nella squadra sanremese per gli ascolti della seconda serata del Festival della canzone italiana, arrivato al 47,7% di share. “Siamo tutti contenti del risultato: sono quello che si intende di meno di ascolti, ma sembrano sull’onda del buon successo della prima serata”, commenta Baglioni nella tradizionale conferenza stampa. E ora ci si avvicina al giro di boa: la terza serata, metà Festival. ...

Sanremo 2018 : Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara : Ermal Meta e Fabrizio Moro Sono salvi. Dopo ore di polemiche e verifiche, Ermal Meta e Fabrizio Moro, interpreti del brano Non mi avete fatto niente, non sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2018 e continueranno regolarmente la loro gara. Ecco la nota diramata dall’ufficio legale Rai: “A seguito delle valutazioni tecniche effettuate, Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone interpretata da Ermal Meta ...

Sanremo 2018 - le pagelle di Stefano Mannucci seconda serata : I tre de Il Volo disintegrano il capolavoro di Endrigo - Sting imbarazzante : Il Volo 1 Ma perché la Clerici non se li riprende e li costringe a fare i lavapiatti in cucina? disintegrano un capolavoro come “Canzone per te” come neanche dei posteggiatori in un ristorante di Little Italy. Endrigo era un poeta da sussurri, i tre figurini lo mortificano urlando da paisà. Fanno a pezzi pure “La vita è adesso”, però con un connivente Baglioni. Che poi, chiamarli tenori…Ce ne vogliono sette od otto di loro per fare mezzo ...

Sanremo 2018 - Hunziker e Favino : “Sub sube sube sube”. Ecco le prove del balletto : Pierfrancesco Favino ha pubblicato il video delle prove dell’esibizione di mercoledì sera. Un simpatico siparietto in compagnia di Michelle Hunziker sulle note di Despsasito L'articolo Sanremo 2018, Hunziker e Favino: “Sub sube sube sube”. Ecco le prove del balletto proviene da Il Fatto Quotidiano.