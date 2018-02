Sanremo 2018 | Gino Paoli sul palco dell’Ariston un palco che con i genovesi non è mai

Sanremo 2018 diretta terza serata : scaletta cantanti - ordine d'uscita - ospiti Video : Stasera 8 febbraio appuntamento da non perdere con la terza serata [Video] del Festival di #Sanremo 2018. Alle 20.45 in diretta su Raiuno rivedremo la squadra composta da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino pronti a riprendere in mano le redini della kermesse canora che sta ottenendo grandi risultati d'ascolto su Raiuno con una media di oltre 10.6 milioni di spettatori e picchi del 60% di share. Cosa vedremo nel corso di ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro : «Non abbiamo usato il campionamento di ‘Nel Blu Dipinto di Blu’ ma di una canzone pressochè sconosciuta» – Video : Conferenza stampa di Meta e Moro Parlano loro. Adesso che la Rai ha stabilito che non hanno violato il regolamento del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro spiegano la loro posizione in merito alle turbolente polemiche che li hanno visti protagonisti. Ai giornalisti presenti al Roof dell’Ariston, Meta dice: “Tutti sappiamo cosa è successo negli ultimi giorni. Voglio fare una piccola premessa: tutti sapete chi avete ...

Festival di Sanremo : anticipazioni quarta puntata del 9 febbraio 2018 : Sanremo 2018: anticipazioni quarta puntata del 9 febbraio State lì, perché il Festival di Sanremo 2018 continua. Non ci credete? Beh, venerdì 9 febbraio, in prima serata su Rai1 andrà in onda la quarta puntata di questa 68esima edizione. Ad esibirsi di nuovo saranno i venti cantanti Big in gara quest’anno, ma stavolta, a ‘soccorrerli’ sul palco del Teatro Ariston, arriveranno tanti ospiti più e meno famosi pronti a dar loro ...

Sanremo 2018 - Fabrizio Moro ed Ermal Meta : «Non siamo due furbacchioni» : Ermal Meta e Fabrizio Moro arrivano in sala stampa con lo sguardo ammaccato di chi si sente tra il ferito, il deluso e il rattristato, ed sono qui per dare spiegazioni: è la prima volta che si presentano al pubblico dopo lo «scandalo» che li ha coinvolti (e travolti) in questo 68esimo Festival di Sanremo. LEGGI ANCHESanremo 2018, il «giallo» sul brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro Dopo due giorni di polemiche, incertezze, rimandi e ...

Sanremo 2018 - tutti i look di Michelle Hunziker. Per adesso - Armani batte Ferretti 1-0 (FOTO) : Il Festival di Sanremo è quella cosa che, anche chi non guarda mai Rai 1, la prima sera una capatina la fa, anche solo per non restare tagliato fuori, l’indomani, dalle chiacchiere alla macchinetta del caffè coi colleghi. O che passando le Instagram story ti accorgi che quell’amico che si vanta di guardare solo Netflix alla fine è anche lui lì sul divano con Sanremo. O che apri Twitter e ti trovi i post su Sanremo di ...

Negramaro a Sanremo 2018 : il gruppo che ha trasformato il rock italiano : ... una diga resa ancora più invalicabile dal modo in cui si fruisce prevalentemente oggi la musica, quello streaming ascoltato distrattamente sul telefonino che, in nome della praticità e della ...

Sanremo 2018 - le pagelle della seconda serata : Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino 8 a Ornella Vanoni. All’età di 83 anni, la cantante ha scelto di non avere pretese da super ospite e di mettersi in gioco sul palco dell’Ariston. Impareggiabile nel talento – l’abbiamo vista offrire ottime performance – e nella schiettezza. A questo proposito, non sono mancate le perle: quando la Hunziker le chiede con chi avrebbe duettato venerdì, lei risponde: “Con un ...

Sanremo 2018 diretta terza serata : scaletta cantanti - ordine d'uscita - ospiti : Stasera 8 febbraio appuntamento da non perdere con la terza serata del Festival di Sanremo 2018. Alle 20.45 in diretta su Raiuno rivedremo la squadra composta da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino pronti a riprendere in mano le redini della kermesse canora che sta ottenendo grandi risultati d'ascolto su Raiuno con una media di oltre 10.6 milioni di spettatori e picchi del 60% di share. Cosa vedremo nel corso di questa ...

Sanremo 2018 : scaletta terza serata - ospiti e cantanti in gara stasera : Sanremo 2018, scaletta terza serata: cantanti Giovani in gara l’8 febbraio Giovedì 8 febbraio in tv torna il Festival di Sanremo 2018. Nel frattempo, è la scaletta della terza serata a preannunciare che il nuovo appuntamento con la kermesse sarà tanto ricco di ospiti quanto capace di riservare nuovi ‘colpi di scena’, sia per quanto riguarda i cantanti Big sia per le Nuove Proposte. scaletta alla mano, infatti, anche ...

Sanremo 2018 - la classifica dopo la seconda serata : In una gara che quest’anno è per tutti fino all’ultimo, ogni serata di Sanremo 2018 si chiude comunque con una classifica. Parziale (perché coinvolge solo una parte della giuria, anche popolare, che decreterà il vero vincitore) e indicativa di un sentimento che può comunque variare di ascolto in ascolto e di performance in performance. Perché spesso è con quest’ultima che ci si è giocati tutto (male) in passato. Lo scorso 7 ...