Sanremo 2018 | date | cantanti | canzoni | ospiti e tutto quello che c' è da sapere

Sanremo 2018 - le pagelle della seconda serata : promossi e bocciati : seconda esibizione per la metà dei big in gara. Rodaggio essenziale per qualcuno, per altri invece nenssun riscatto. Ecco come se la sono cavata. Le Vibrazioni, 6. promossi - Non male. Sarcina sembra non riuscire...

Video del duetto di Roberto Vecchioni e Baglioni a Sanremo 2018 in Samarcanda tra “musica e parole” : Il duetto di Roberto Vecchioni e Baglioni a Sanremo 2018 ci riporta indietro nel tempo, grazie all'introduzione di Michelle Hunziker che ci accompagna nel grande racconto di Samarcanda. Il brano scelto è certamente uno dei rappresentativi del cantautore milanese, che in moltissime delle sue ospitate televisive sceglie proprio di portare la sua maniera di esorcizzare la morte con una canzone ormai storica per la canzone italiana. Non poteva ...

Roberto Vecchioni/ Samarcanda - svelato il significato della canzone (Sanremo 2018) : Roberto Vecchioni ospite durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2018 che andrà in onda oggi, mercoledì 7 febbraio: il duetto con Claudio Baglioni per il prof.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 00:28:00 GMT)

Video de Il Volo e Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2018 ne La vita è adesso - duetto in una versione inedita : Un secondo duetto de Il Volo e Claudio Baglioni ha animato la seconda serata del Festival di Sanremo 2018: ospiti della serata del 7 febbraio, i vincitori del Leoncino d'Oro nel 2015 Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone si sono esibiti anche ne La vita è adesso, un classico del repertorio del conduttore e direttore artistico della kermesse. D'altronde Claudio Baglioni lo aveva annunciato in conferenza stampa alla vigilia del ...

Video dei Decibel a Sanremo 2018 con Lettera dal duca in cerca di riscatto nella 2ª serata : La reunion dei Decibel a Sanremo 2018 potrebbe lasciare l’amaro in bocca ai tre componenti. Il gruppo di Enrico Ruggeri è tornato sul palco dell’Ariston per affrontare la seconda performance in programma questa sera, mercoledì 7 febbraio, sulle note di Lettera dal duca, il brano dedicato a un grande della musica inglese come David Bowie. Dopo la prima esibizione, i Decibel non sono riusciti a conquistare la giuria demoscopica di Sanremo ...

Video di Annalisa a Sanremo 2018 con Il mondo prima di te - la più alta new entry nella classifica iTunes : Seconda esibizione per Annalisa a Sanremo 2018: con il brano Il mondo prima di te, la cantante è in gara nella categoria dei Campioni e presenta il nuovo singolo estratto dall'album Bye Bye di prossima pubblicazione. Annalisa a Sanremo 2018 è stata la prima artista ad esibirsi nella serata inaugurale della kermesse canora, ieri sera, martedì 6 febbraio. Oggi, tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la seconda delle ...

Sanremo 2018 - la rivincita dell’uomo arruffato : Il palco del Teatro Ariston quest’anno ha una predominanza di cantanti e ospiti maschili e ha riportato alla ribalta un tipo di uomo di cui non si sentiva parlare da tanto: l’arruffato. L’eterno adolescente, quello con i capelli spettinati, gonfi, disordinati, incontrollabili. Uno che potremmo definire il Peter Pan-Sexual, ovvero il maschio che non vuole mai crescere, che si trascura per un’attitudine goliardica, ...

Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino si scatena sulle note di "Despacito" : Pierfrancesco Favino super sexy nella seconda puntata del Festival di Sanremo: si scatena sulle note di Despacito, il tormentone latino di Luis Fonsi, dopo una gag in cui finge di voler introdurre un momento culturale dedicato alla poesia di Garcia Lorca.La voglia di ballare è incontenibile e così l'attore molla il leggio e trascina anche Claudio Baglioni nel movimento di bacino prima di lanciarsi in un ballo senza freni con ...

