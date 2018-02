SANREMO 2018 Cantanti big | scaletta e diretta | rumors Meta e Moro riammessi! Seconda

Video di Annalisa a SANREMO 2018 con Il mondo prima di te - la più alta new entry nella classifica iTunes : Seconda esibizione per Annalisa a Sanremo 2018: con il brano Il mondo prima di te, la cantante è in gara nella categoria dei Campioni e presenta il nuovo singolo estratto dall'album Bye Bye di prossima pubblicazione. Annalisa a Sanremo 2018 è stata la prima artista ad esibirsi nella serata inaugurale della kermesse canora, ieri sera, martedì 6 febbraio. Oggi, tornerà a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo per la seconda delle ...

SANREMO 2018 - la rivincita dell’uomo arruffato : Il palco del Teatro Ariston quest’anno ha una predominanza di cantanti e ospiti maschili e ha riportato alla ribalta un tipo di uomo di cui non si sentiva parlare da tanto: l’arruffato. L’eterno adolescente, quello con i capelli spettinati, gonfi, disordinati, incontrollabili. Uno che potremmo definire il Peter Pan-Sexual, ovvero il maschio che non vuole mai crescere, che si trascura per un’attitudine goliardica, ...

SANREMO 2018 - Pierfrancesco Favino si scatena sulle note di "Despacito" : Pierfrancesco Favino super sexy nella seconda puntata del Festival di Sanremo: si scatena sulle note di Despacito, il tormentone latino di Luis Fonsi, dopo una gag in cui finge di voler introdurre un momento culturale dedicato alla poesia di Garcia Lorca.La voglia di ballare è incontenibile e così l'attore molla il leggio e trascina anche Claudio Baglioni nel movimento di bacino prima di lanciarsi in un ballo senza freni con ...

IL VOLO/ Video - ospiti del Festival : con Claudio Baglioni cantano "La vita è adesso" (SANREMO 2018) : Video, i giovanissimi cantanti facenti parte del gruppo chiamato Il VOLO saranno ospiti a Sanremo, dove faranno un sentito omaggio al cantante Sergio Endrigo.

Sting e Shaggy / Video - "Don't Make me wait" : la fusione di due stili totalmente differenti (SANREMO 2018) : Video, Sting e Shaggy si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo dando vita ad un omaggio inatteso a Zucchero. Nel frattempo, l'ex olice ci parla del suo vino.

SANREMO2018 - Sting canta in italiano. Standing ovation per Pippo Baudo : Michelle Hunziker fa Biancaneve, 'Picchiò Favino bacia la violinista e balla Despacito, capitan Claudio Baglioni è elegante e più rilassato. SuperPippo Baudo sale in cattedra...

SANREMO 2018 : seconda serata. Dopo il boom di ascolti - si va di amarcord tra il monologo di Baudo e Sting che canta in Italiano : Michelle Hunziker fa Biancaneve, 'Picchio' Favino bacia la violinista e balla Despacito, capitan Claudio Baglioni è elegante e più rilassato. Superpippo Baudo sale in cattedra e prende per mano il pubblico in un carrellata amarcord attraverso i suoi 13 festival, un pezzo di storia della tv italiana. Dopo il debutto da record di ascolti - 11,6 milioni di telespettatori e oltre il 52% per la prima serata, un dato che non si vedeva ...

Ron/ Video - Almeno pensami : per il pubblico "Chiudi gli occhi e senti Lucio Dalla" (SANREMO 2018) : Ron si è esibito al Festival di Sanremo 2018 con il brano "Almeno pensami", scritto da Luio Dalla. Il trio tornerà sul palco anche nella seconda serata.

Renzo Rubino/ Video - "Custodire" : la separazione tra genitori con una speranza (SANREMO 2018) : Renzo Rubino a Sanremo 2018 con "Custodire", Video. Stasera sostituisce Ermal Meta e Fabrizio Moro, sospesi in attesa di approfondimenti. Anticipata dunque la sua esibizione

Video di Renzo Rubino a SANREMO 2018 con Custodire dopo la sospensione di Ermal Meta e Fabrizio Moro nella 2ª serata : La sospensione temporanea di Ermal Meta e Fabrizio Moro anticipa la seconda performance di Renzo Rubino a Sanremo 2018. Il giovane artista pugliese, atteso sul palco nel corso della terza serata per riproporre la sua Custodire, è stato chiamato a sostituire il duo momentaneamente sospeso dalla gara, presentando così per la seconda volta – e con un giorno d’anticipo - il brano dedicato ai genitori. Giunto alla terza partecipazione alla ...

Lucio Dalla rivive grazie a Ron al Festival di SANREMO 2018 - il video di Almeno Pensami nella 2°serata : Ron al Festival di Sanremo 2018 convince ancora di più al secondo ascolto con il suo inedito Almeno Pensami. Già ieri sera il voto della giuria demoscopica lo ha portato nel “Paradiso” della classifica, colorato di blu. Se stasera la Sala Stampa confermasse il risultato un buon posizionamento definitivo del brano diventerebbe quanto mai probabile. Grande soddisfazione quindi per Ron, che nel 2019 festeggerà i 50 anni di carriera. La sua canzone ...

SANREMO 2018 - Pippo Baudo : «Arrivedorci all’anno prossimo!» : Pippo Baudo Pippo Baudo è tornato ancora una volta sul palco dell’Ariston, quel palco che ha rifuggito per tanto tempo, dopo la fine della sua era sanremese. Ci è tornato da ospite per la 68° edizione, creando nel corso della seconda puntata un momento amarcord che ha ripercorso alcuni eventi clou della sua carriera ma che, di fatto, ha ripercorso quella del Festival di Sanremo. Perchè, piaccia o meno, Pippo Baudo e il Festival sono stati ...

CLASSIFICA SANREMO 2018/ Cantanti big - seconda serata senza Ermal Meta e Moro : Nina Zilli da primo posto? : SANREMO 2018, CLASSIFICA Cantanti big della seconda serata: Nina Zilli, Ron, Lo Stato Social ed Fabrizio Moro con Ermal Meta tra i favoriti. primo posto al femminile?

SANREMO 2018 : Franca Leosini - che «il cervello non lo prostituisce» : Averla è quel che si chiama «un bel colpo». In una rarissima – seppur breve – canzone intervista a Sanremo su “Questo piccolo grande amore”, ancora di più. Sulla vita privata di Franca Leosini, signora del Festival che arriva sul palco dell’Ariston dopo Ornella Vanoni e Paddy Jones, la «nonna che balla» con Lo Stato Sociale, si sa il poco che lei, 83 anni, ha voluto. LEGGI ANCHESanremo 2018, la seconda serata: il ...