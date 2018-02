Sanremo 2018 | 10 cd di Biagio Antonacci da non perdere su Amazon

Sanremo 2018 - Noemi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale : Noemi, in gara al Festival di Sanremo con il brano “Non smettere di cercarmi”, si è beccata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Cosa è successo? Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la cantante avrebbe cercato di entrare da un’uscita, senza pass. L’agente della sicurezza, però, non ha voluto sentire ragioni e ha “rimbalzato” Noemi (dopo l’incursione imprevista di martedì sera, ...

Sanremo 2018 - Il Volo (e Sergio Endrigo) in 10 cd da non perdere su Amazon : Piero Barone, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto – in arte Il Volo – al Festival di Sanremo portano Sergio Endrigo. Con Baglioni come "spalla" interpretano "Canzone per te" rendendo omaggio anche nella seconda serata ad un grande cantautore italiano, Endrigo, che nel 1968 partecipò al Festival proprio con questo pezzo.Tre anni fa all'Ariston trionfarono con Grande Amore. Al Festival il trio ha anche regalato, sempre nel 2015, ...

ERMAL META E FABRIZIO MORO RIAMMESSI A Sanremo 2018/ Video - canzone in gara : “brano inedito - può competere” : ERMAL META e FABRIZIO MORO RIAMMESSI al Festival, nessun 'autoplagio' per "Non mi avete fatto niente", canzone di nuovo in gara a SANREMO 2018, intanto il brano è primo in radio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018 : la decisione della Rai : Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara Dopo tanto parlare, ecco arrivare la decisione definitiva della Rai: Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018. Difatti, durante la consueta conferenza stampa di rito, la produzione del Festival di Sanremo ha annunciato che non ci siano i requisiti necessari per escludere dalla gara Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ma cosa è successo? Perchè i due cantautori hanno rischiato ...

Sanremo 2018 - share del 47.7 per cento per la seconda serata - : Per quanto riguarda la fruizione del Festival su RaiPlay , la diretta streaming ha generato oltre 1 milione di visualizzazioni nelle prime due serate , mentre i contenuti on demand hanno totalizzato ...

Duetto di Laura Pausini e Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2018 nella serata finale? Claudio Baglioni ci prova : Si ritroveranno sul palco della stessa serata Laura Pausini e Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2018, entrambe super-ospiti della finale di sabato 10 febbraio. E magari duetteranno nuovamente insieme. L'idea è venuta al direttore artistico Claudio Baglioni in seguito all'imprevisto che ha costretto ad un cambio di programma importante: colpita da una laringite che non le ha permesso di esibirsi nella prima serata di martedì, come ...

Sanremo 2018 - James Taylor : “Baglioni chi?”. La gaffe del cantante a poche ore dall’esibizione sul palco dell’Ariston : James Taylor, leggenda della musica americana, debutta oggi all’Ariston, nella terza serata del Festival di Sanremo, con due minuti di “Rigoletto”, “La donna è mobile” (eseguita alla chitarra), e un duetto con Giorgia sulle note di “You’ve got a friend”. Ma quando qualcuno gli chiede cosa ne pensi di Claudio Baglioni, si scopre che non sa chi sia… L'articolo Sanremo 2018, James Taylor: ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Moro riammessi in gara : non è plagio. Scoppia la polemica in sala stampa : La gestione da parte della Rai del caso Ermal Meta e Moro è imbarazzante, per usare un eufemismo. Accusati di plagio di un brano di Sanremo 2015, inizialmente sono stati perdonati. 'Sapevamo tutto, ...

Sanremo 2018 - la scaletta della terza serata : i cantanti e gli ospiti. Restano in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro : C’è una grande soddisfazione nella squadra sanremese per gli ascolti della seconda serata del Festival della canzone italiana, arrivato al 47,7% di share. “Siamo tutti contenti del risultato: sono quello che si intende di meno di ascolti, ma sembrano sull’onda del buon successo della prima serata”, commenta Baglioni nella tradizionale conferenza stampa. E ora ci si avvicina al giro di boa: la terza serata, metà Festival. ...

Sanremo 2018 : Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara : Ermal Meta e Fabrizio Moro Sono salvi. Dopo ore di polemiche e verifiche, Ermal Meta e Fabrizio Moro, interpreti del brano Non mi avete fatto niente, non sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2018 e continueranno regolarmente la loro gara. Ecco la nota diramata dall’ufficio legale Rai: “A seguito delle valutazioni tecniche effettuate, Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone interpretata da Ermal Meta ...

Sanremo 2018 : Fabrizio Moro ed Ermal Meta - la decisione della RAI : Oggi, nella consueta conferenza stampa della giornata, al festival di Sanremo, si è parlato anche della questione relativa al presunto plagio della canzone proposta in gara da Fabrizio Moro ed Ermal Meta. La Rai ha preso una decisione. Festival di Sanremo: La decisione della Rai Arriva nella conferenza stampa di oggi, giovedì 8 febbraio 2018, la decisione della Rai. Ecco cosa si legge nel comunicato: A seguito delle valutazioni effettuate, la ...

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti e stilisti terza serata : Pierfrancesco Favino e la giacca glitter : SANREMO 2018, Abiti e stilisti per la terza serata del Festival della Musica Italiana: ecco chi vestirà presentatori, cantanti in gara ed ospiti musicali, le indiscrezioni.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:38:00 GMT)

Sanremo 2018 - le pagelle di Stefano Mannucci seconda serata : I tre de Il Volo disintegrano il capolavoro di Endrigo - Sting imbarazzante : Il Volo 1 Ma perché la Clerici non se li riprende e li costringe a fare i lavapiatti in cucina? disintegrano un capolavoro come “Canzone per te” come neanche dei posteggiatori in un ristorante di Little Italy. Endrigo era un poeta da sussurri, i tre figurini lo mortificano urlando da paisà. Fanno a pezzi pure “La vita è adesso”, però con un connivente Baglioni. Che poi, chiamarli tenori…Ce ne vogliono sette od otto di loro per fare mezzo ...

Sanremo 2018 - Hunziker e Favino : “Sub sube sube sube”. Ecco le prove del balletto : Pierfrancesco Favino ha pubblicato il video delle prove dell’esibizione di mercoledì sera. Un simpatico siparietto in compagnia di Michelle Hunziker sulle note di Despsasito L'articolo Sanremo 2018, Hunziker e Favino: “Sub sube sube sube”. Ecco le prove del balletto proviene da Il Fatto Quotidiano.