Samsung Galaxy S8 | arriva Android 8 0 Oreo

Bruciate le tappe per il Samsung Galaxy S7 con aggiornamento Oreo : video e precisazioni : Il grande dibattito delle ultime ore in ambito smartphone riguarda senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy S7 e il Galaxy S7 Edge, in merito al presunto rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo in netto anticipo sulla tabella di marcia paventata dai vari addetti ai lavori in questi mesi. Dopo le notizie a dir poco sorprendenti condivise nella serata di ieri, quando vi abbiamo riportato l'apparizione dell'upgrade in Vietnam, ...

Samsung Galaxy S8 come aumentare luminosità schermo : Modificare la luminosità dello schermo telefono Android Samsung Galaxy S8 aumentare durata batteria e diminuire luminosità dello schermo.

Android 8.0 Oreo Disponibile Per Samsung Galaxy S8 : Ufficiale aggiornamento firmware Android Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus a partire da oggi 8 febbraio: aggiornamento partito in Europa e presto in Italia Aggiornamento Android Oreo 8.0 Galaxy S8 Ufficiale Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 8 febbraio: aggiornamento partito in Europa No, non è uno scherzo. A quanto pare Samsung ha avviato […]

L'attesa, per i possessori di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus, è finalmente giunta al termine: oggi, 8 febbraio 2018, è partito il roll out dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo.

Ufficiale Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus oggi 8 febbraio : aggiornamento partito in Europa : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è finalmente realtà in questi minuti, in via Ufficiale, con la distribuzione dell'importante pacchetto relativo al major update appena partita in Europa. Il sistema operativo nella sua ultima versione Android 8.0, proprio in questi minuti, ha iniziato ad interessare gli utenti beta tester tedeschi e dunque la relativa diffusione del firmware per tutti può dirsi ufficialmente partita. Il ...

In ripresa i Samsung Galaxy S6 e S6 Edge TIM : ci pensa l’aggiornamento XXU5EQL4 : Riprende la marcia di aggiornamento dei Samsung Galaxy S6 e S6 Edge TIM in Italia, rimasti finora fermi a release piuttosto obsolete, vecchie addirittura del mese di agosto (serie XXU5EQH6). La situazione rispetto a qualche ora fa è di certo migliorata, anche se il produttore sudcoreano si sarebbe anche potuto sforzato di fare meglio: affermiamo questo in quanto il rilascio di cui stiamo per parlarvi si sublima nell'iterazione XXU5EQL4 con patch ...

Primo aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in Vietnam oggi 7 febbraio : screen rivelatore : Una notizia strepitosa giunge in questa serata del 7 febbraio sull'aggiornamento dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ad Oreo. Due giorni fa abbiamo fornito la notizia relativa alla prima fase di sviluppo del firmware Android 8.0 ma mai ci saremmo aspettati, in tempi così brevi, di poter commentare già il Primo screen che testimonierebbero proprio il rilascio (seppur estremamente circoscritto) del pacchetto software tanto atteso. Invece è così e non ...

Un fortunato possessore di Samsung Galaxy S7 edge ha ricevuto, in Vietnam, l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo. Oltre alla nuova versione del software è presente l'interfaccia personalizzata Samsung Experience 9.0. Il roll out è comunque avvenuto per errore e non sembra al momento aver raggiunto altri utenti.

Samsung Galaxy S9 - sarà davvero così? : Sono tre i marchi che oramai catalizzano l’interesse degli appassionati di telefonia: Samsung, Apple e Huawei. Ogni volta che uno di loro si appresta a presentare un nuovo modello metà web va in fibrillazione, cercando di anticiparne forme e funzioni. Ed è un po’ quello sta capitando al Samsung Galaxy S9, che molto probabilmente esordirà al Mobile World Congress di Barcellona, la più grande fiera di smartphone in Europa. Qui il 25 febbraio si ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero poter contare sulla modalità super slow-motion: grazie ai dettagli provenienti da una fonte affidabile, vediamo come dovrebbe funzionare e fino a che punto dovrebbe essere capace di spingersi il nuovo sensore ISOCELL dei flagship 2018.

Stando alle ultime indiscrezioni, Samsung starebbe preparando il lancio di una nuova fotocamera digitale della gamma NX. Ecco cosa sappiamo sulle sue presunte feature

Samsung Galaxy S9 : uscita - prezzi - caratteristiche. Come sarà. Tutto quello che sappiamo : La presentazione del nuovo modello di smartphone marchiato Samsung si avvicina. E trapelano le prime indiscrezioni sulle caratteristiche di un prodotto che dovrebbe rilanciare l'azienda

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero arrivare anche nella colorazione Coral Blue, come mostrato oggi dal solito @evleaks: la variante è mostrata sul modello più grande, ma visti i precedenti immaginiamo sarà disponibile anche su Galaxy S9 "normale".

Il presunto Samsung Galaxy C10 Plus (SM-C9150) passa da AnTuTu svelando alcune delle sue specifiche tecniche: lo smartphone pare poter contare su caratteristiche davvero niente male, anche se la presenza di Android 7.1.1 Nougat fa storcere un po' il naso.