Salvini torna alla carica : "Leva obbligatoria contro il terrorismo" : Non è necessario un anno intero, basta qualche settimana per imparare come funzionano il mondo, il posto di lavoro, la vita in comunità, il rispetto, l'onore e la disciplina. Parole e sentimenti ...

Salvini torna ad attaccare l'Islam : Matteo Salvini quando parla lascia sempre il segno, in un modo o nell'altro. Questa volta la sua 'promessa' elettorale scatenerà certamente un polverone mediatico. La frase incriminata La nota diffusa dalla Lega Umbria recita testualmente: 'Con la Lega a capo del governo chiuderemo tutti i centri islamici che violano le regole di legalità e trasparenza'. Parole che portano la firma del segretario del 'Carroccio'. La rettifica Poche ore dopo ...

Matteo Renzi - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono d'accordo : senza i numeri si ritorna al voto : Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini almeno su una cosa la pensano allo stesso modo: senza i numeri necessari per governare si deve ritornare al voto. "La penso esattamente come Berlusconi, se non ci sono i numeri si torni a votare. Il Pd con gli estremisti non governerà mai", ha detto Renzi, intervenendo ad Agorà su Rai3.Renzi ha replicato al Cavaliere, che in un'intervista a La Nuova Sardegna ha ribadito la sua linea ...

Riforma Pensioni - Salvini : si torna a Quota100 - le novità Video : Via la legge Fornero senza se e senza ma e subito l’introduzione della #quota 100 per tutti i lavoratori, ecco il piano di Riforma #Pensioni 2018 del candidato premier della Lega #Matteo Salvini. Un piano che prevede l’accesso al trattamento previdenziale con 100 anni tra eta' anagrafica e anzianita' contributiva [Video], ovvero si potra' andare in pensione a 60 anni con 40 anni di contributi previdenziali. Proposte che di fatto il leader del ...

"Questo è il mio Paese - se non ti piace torna in Africa. Viva Salvini" - infermiera choc a un ghanese : Vergogna nel Sannio. «Sono stato insultato da un'infermiera per il colore della pelle, mentre ero in attesa di ricevere cure nel pronto soccorso dell'ospedale di Benevento»....

Di Maio come Salvini : “Diamo a Ue 20 miliardi e ce ne tornano 12”. Ma è falso : “come Italia oggi abbiamo una grande occasione di contare, perché diamo all'Ue 20 miliardi e ce ne ritornano indietro solo 12. Quindi ci faremo ascoltare”. Magari la premessa non è sbagliata, ma il resto del...

Matteo Salvini può perdere la guida della Lega : il ricorso - al suo posto può tornare Umberto Bossi : La decisione sul futuro di Matteo Salvini come segretario della Lega arriverà entro lunedì. Il giudice della prima sezione civile di Milano, Nicola Di Plotti , si è riservato sul ricorso d'urgenza ...

Lega Nord - è fondato il ricorso contro la vittoria di Salvini alle primarie. Lunedì Bossi potrebbe tornare segretario : Umberto Bossi Lunedì potrebbe svegliarsi segretario della Lega Nord. Grazie a un ricorso che mette in dubbio la legittimità della nomina di Matteo Salvini e che è stato discusso e ritenuto fondato stamani dal giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Nicola Di Plotti. La pronuncia arriverà a stretto giro: è stata annunciata entro Lunedì mattina. Il ricorso chiede la sospensione in via cautelativa della “nomina di Matteo Salvini ...

Renzi : con Berlusconi e Salvini l’Italia torna indietro : Roma– Di seguito le parole che Matteo Renzi, segretario del Pd, ha voluto riportare attraverso il suo account Twitter: “Berlusconi torna indietro sul lavoro. Salvini... L'articolo Renzi: con Berlusconi e Salvini l’Italia torna indietro su Roma Daily News.

L’ex ministro Elsa Fornero torna e difende la sua legge : “Da Salvini solo facilonerie irrealizzabili” : Elsa Fornero a diMartedì su La7, intervistata da Floris, critica duramente Salvini: “Gli attacchi personali dimostrano solo la sua meschinità e non sto a ricordare quelle campagne di tipo squadrista che lui ha organizzato sotto la casa dei miei genitori, e che io trovo barbarie politica” L'articolo L’ex ministro Elsa Fornero torna e difende la sua legge: “Da Salvini solo facilonerie irrealizzabili” proviene da Il ...

Sicilia - nasce il governo Musumeci : tornano in giunta ex di Cuffaro e Lombardo. Salvini : “Lega fuori? Meglio” : Facce che amministravano assessorati importanti – e relativi bilanci milionari – con Raffaele Lombardo e Totò Cuffaro. Ma anche volti noti come quello di Vittorio Sgarbi e assenze importanti come quelle della Lega che possono mettere a rischio la maggioranza. È nato nella notte il primo governo di Nello Musumeci. Approfittando della prima settimana senza consiglieri neoletti finiti sotto inchiesta dalla data delle elezioni regionali ...