Salvini ' Islam un rischio' Di Maio a Mattarella ' Informazione equa' Renzi al M5s

Matteo Salvini : "L'Islam è incompatibile con la nostra Costituzione e i nostri valori" : "La questione culturale di fondo è se l'Islam, l'applicazione letterale del dettato di Maometto, oggi è compatibile con i nostri valori, con la nostra libertà e con la nostra Costituzione. Io fortissimi dubbi". E ancora: "Il problema dell'Islam è che è una legge, non una religione: nel nome di un Dio impone una legge secondo me incompatibile con i nostri valori, i nostri diritti e le nostre libertà". A ...

Elezioni - Salvini : “Islam incompatibile con la Costituzione. Chiudiamo le moschee illegali” : “Io voglio chiudere le moschee illegali, voglio sapere chi le finanzia, chi c’è dietro e cosa predica. Il problema dell’Islam è che si tratta di una legge non di una religione ed è incompatibile con i nostri valori, diritti e le nostre libertà”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando da Umbertide in provincia di Perugia dove si è recato per inaugurare una nuova sede del partito. L'articolo Elezioni, Salvini: ...

Salvini : "Islam incompatibile coi nostri diritti" : Umbertide, 8 feb. (Adnkronos) - "Chiudere le moschee illegali, voglio sapere chi finanzia, chi c'è dietro, da dove arrivano i soldi, chi predica e cosa predica". Così Matteo Salvini, stamane a Umbertide per una visita al cantiere del centro culturale islamico. "E' un dato di fatto - ha aggiunto il l

Salvini choc : chiuderemo i centri islamici : Roma - Basta con gli assembramenti di fedeli islamici che usano tutto (garage, parcheggi, persino strade e parchi) per pregare. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, mostra i muscoli e nel suo programma elettorale (da poco pubblicato sul sito Salvinipremier.it) spiega come sarà il multiculturalismo e la pluralità religiosa nell'Italia guidata dal centrodestra.«La radicalizzazione si combatte - scrive Salvini - ribadendo che ...

