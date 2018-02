Salvini a Milano | ' Fare il militare torni obbligatorio per 6 mesi | farà bene ai giovani'

Boldrini sfida Salvini a Milano Video : Boldrini è scatenata e lancia la sfida al leader leghista #Matteo Salvini. Il terreno di scontro sarebbe proprio Milano, una roccaforte padana per eccellenza. La Lombardia, in generale, è una ragione a trazione leghista, dove è molto complicato per la Sinistra affermare i propri ideali contrapponendosi a una tendenza politica molto radicata. Liberi e Uguali, il movimento guidato dal Presidente del Senato Pietro Grasso, avrebbe giocato sulla ...