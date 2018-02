Salto con gli sci | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Italia | buona la prima! Tutti

Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri superano le qualificazioni dal trampolino piccolo. Svetta Andreas Wellinger : Iniziano le schermaglie nella lotta per le medaglie: poco fa si è conclusa la qualificazione alla gara sul Normal Hill valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 di Salto con gli sci. Il miglior punteggio l’ha stabilito il tedesco Andreas Wellinger, che si è confermato al top e tra i grandi favoriti per la conquista delle medaglie. Wellinger, sull’HS 109 del comprensorio di Alpensia, è atterrato a 103 metri, totalizzando ...

Salto con gli sci - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la norvegese Lundby domina i salti di allenamento. Bene le sorelle Malsiner : Concluse le tre tornate di salti di allenamento al Norman Hill sul trampolino olimpico del comprensorio olimpico di Alpensia tra le partecipanti alla gara femminile e già risultati significativi. A dominare la scena è stata la norvegese Maren Lundby in vetta in tutti e tre i tentativi con i seguenti punteggi (76.8, 79.2 80.8) con salti ben oltre quota 100.0. Una prova di forza che dà alla scandinava grandi sicurezze in vista del 12 febbraio ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri cercano l’accesso tra i migliori 30 : Con la prova di qualificazione dal Normal Hill, che prenderà il via alle 13.30 italiane, nella giornata odierna si aprirà ufficialmente il programma del Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La qualificazione potrebbe già essere uno snodo fondamentale per gli italiani: quale può essere l’obiettivo dei quattro azzurri impegnati nella gara sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia? Chiedere medaglie a ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : appuntamento con la storia per Kamil Stoch - la Polonia continua a sognare : Dopo i successi di quattro anni fa a Sochi 2014 e la leggendaria vittoria alla Tourné dei Quattro Trampolini di un mese fa, il polacco Kamil Stoch si presenta alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 non solo come uno dei grandi favoriti ma anche per scrivere un’altra pagina di storia del Salto con gli sci. Stoch, già nella giornata di sabato, si giocherà la prima medaglia sul trampolino piccolo: riuscirà a completare un altro percorso ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali 2018 : gli azzurri al via delle qualificazioni su Normal Hill e le loro ambizioni : Domani alle ore 13.30 italiane prenderà il via la prova di qualificazione sul trampolino Normal Hill valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima competizione ufficiale del Salto con gli sci stabilirà quali 40 atleti andranno ad affiancare i migliori 10 di Coppa del Mondo in vista della gara di sabato, che assegnerà le medaglie. La gara si svolgerà sul trampolino HS 109 del comprensorio di Alpensia. Andiamo a vedere chi ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Domani, con la prova di qualificazione maschile sul trampolino Normal Hill HS 109 del comprensorio di Alpensia, prenderanno ufficialmente il via le gare di Salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno quattro le gare in programma per il Salto: Normal Hill uomini, Normal Hill donne, Large Hill uomini e prova a squadre uomini. Ogni Nazione potrà schierare un massimo di quattro atleti per le prove individuali e una sola ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Svolte le seconde prove : Hayboeck e i norvegesi spiccano - italiani ok - polacchi a riposo : Si è disputata la seconda prova dal trampolino normale per il Salto con gli sci maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il debutto avvenuto nella notte italiana, gli atleti hanno avuto modo di testarsi ulteriormente in vista delle qualificazioni in programma domani. PRIMO Salto – Prestazione di rilievo da parte di Michael Hayboeck: l’austriaco si è risollevato dopo la mattinata non esaltante ed è risultato ...

Salto con gli Sci Olimpiadi Invernali 2018 : calendario - orari italiani - gare : Salto CON GLI SCI Olimpiadi Invernali 2018. Il Salto con gli Sci è tra le discipline delle Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. Le competizioni si terranno dall’8 al 19 febbraio presso le stazione sciistica di Alpensia. Ecco di seguito il calendario completo delle gare e gli orari italiani delle competizioni di Salto con gli Sci ai Giochi coreani SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Salto con gli Sci Olimpiadi Invernali 2018: ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : azzurri in evidenza nei salti di allenamento del trampolino piccolo : Nella notte italiana si sono svolte le prime prove alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Spazio al Salto con gli sci maschile, i ragazzi hanno testato il trampolino normale nella prima sessione di allenamento: ogni atleta ha avuto a disposizione tre salti. Nella tarda mattinata si tornerà nuovamente sulla neve sudcoreana per altri tre salti in vista delle qualificazioni di domani. PRIMO Salto – La Polonia batte la Germania. ...

Salto con gli sci - la stagione in ombra di Sara Takanashi. Sarà la volta buona in un grande evento? : Pur avendo vinto quattro volte la Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile, la giapponese Sara Takanashi non si è mai imposta tra Olimpiadi e Mondiali nelle competizioni individuali. Quasi un paradosso per l’atleta che ha letteralmente dominato le disciplina nell’ultimo lustro. Quest’anno, però, le avversarie sembrano averla superata, con la tedesca Katharina Althaus e soprattutto la norvegese Maren Lundby che dagli inizi ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - domani - 7 febbraio - si comincia! Primi test per slittino e Salto con gli sci. Programma e orari : Di seguito tutto il calendario, il Programma dettagliato e gli orari d'inizio delle varie prove : non sono previste dirette tv e dirette streaming, vi aggiorneremo con i vari risultati. Gli orari ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - domani (7 febbraio) si comincia! Primi test per slittino e Salto con gli sci. Programma e orari : Mercoledì 7 febbraio si inizierà a entrare nel vivo delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare scatteranno soltanto giovedì mentre la Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 9 ma i Primi atleti scenderanno già sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud pronti per entrare nel clima a cinque cerchi. Sono infatti in Programma le prime prove per lo slittino, il biathlon e il salto con gli sci: test importanti che ...