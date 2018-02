Ron Video | Almeno pensami | per il pubblico Chiudi gli occhi e senti Lucio

Lucio Dalla rivive grazie a Ron al Festival di Sanremo 2018 - il video di Almeno Pensami nella 2°serata : Ron al Festival di Sanremo 2018 convince ancora di più al secondo ascolto con il suo inedito Almeno Pensami. Già ieri sera il voto della giuria demoscopica lo ha portato nel “Paradiso” della classifica, colorato di blu. Se stasera la Sala Stampa confermasse il risultato un buon posizionamento definitivo del brano diventerebbe quanto mai probabile. Grande soddisfazione quindi per Ron, che nel 2019 festeggerà i 50 anni di carriera. La sua canzone ...

U&D : cancellato momentaneamente il TRono Over - ecco i dettagli Video : Oggi, Mercoledì 7 Febbraio [Video], tutti gli amanti del #Trono Over, che aspettavano con ansia il consuetudinario scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, rimarranno delusi. La conduttrice del programma dei sentimenti, #Maria De Filippi, deludendo tutti i telespettatori, pare che abbia scelto , almeno per oggi, di mandare in onda il Trono Classico. Solitamente, vengono dedicati due giorni al Trono Classico e tre giorni al Trono Over, che ...

L’iRonico Arrivedorci di Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 : video della 2ª serata : Prosegue la competizione degli Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 con la loro Arrivedorci, tra i brani in gara nel corso della seconda serata trasmessa in diretta questa, mercoledì 7 febbraio, su Rai 1. Dopo il primo travestimento del gruppo messo in scena in occasione del loro debutto alla 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana - e che gli utenti del web hanno considerato un misto tra Cristiano Malgioglio e il Genio ...

L’iRonia di Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 con Il congiuntivo : video della prima esibizione all’Ariston : Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 si è esibito nel corso della serata di mercoledì 7 febbraio, dedicata in apertura alla gara delle Nuove Proposte. Primo a salire sul palco, Lorenzo Baglioni ha debuttato sul palco dell'Ariston con tutta la freschezza e spontaneità che lo caratterizzano. Il congiuntivo di Lorenzo Baglioni a Sanremo 2018 è una canzone dal tono irriverente e dalla vena ironica, ed è stata scritta insieme al fratello del ...

TRono Classico U&D : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro Video : Gran parte dei telespettatori del dating show Uomini e Donne [Video] sono soddisfatti del Trono di #Mariano Catanzaro. Nonostante siano passate solo due settimane dall'inizio della sua nuova avventura televisiva, i fan del programma Mediaset hanno espresso le proprie preferenze sulle corteggiatrici arrivate in studio per l'esuberante partenopeo. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio sono state trasmesse le sue prime 3 esterne e il ...

Serie A - partite e pRonostici della 24esima giornata Video : Siete pronti per il prossimo turno di Serie A [Video]? Dal 9 al 11 febbraio si giochera' la 24esima giornata di campionato ed è dunque tempo dei pronostici. Il clou sara' l'anticipo del venerdì sera Fiorentina-Juventus e il match Napoli-Lazio. Sfide che potrebbero riscrivere la classifica. Riuscira' il Napoli a rimanere davanti ai bianconeri anche dopo questo turno? C'è bagarre anche in zona Champions League. Nell'ultima giornata la Roma ha ...

TRono Classico di U&D : alta tensione in studio - evitata una rissa Video : Durante la puntata di Uomini&Donne di oggi, martedì 6 febbraio, gli animi si sono scaldati al punto tale che la situazione è andata degenerando. Fin dall'inizio del Trono di Sara Affi Fella e Nilufar Addati il pubblico di #Maria De Filippi ha notato che non scorre buon sangue tra i corteggiatori. Alcuni non gradiscono la pungente ironia del giovane Riccardo Lorenzi, il quale non perde mai l'occasione di provocare o punzecchiare gli altri ...

Sanremo 2018 : il plagio c’è - ma è di Baglioni. Ecco la gag copiata sul palco dell’Ariston – Video confRonto : Festival di Sanremo, gag con Michelle Hunziker Inutile tenere il piede in due scarpe: stavolta il “plagio” è più che un’ipotesi. E’ un’evidenza. Nelle ore in cui tiene banco la polemica sulla canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro (in parte già edita), balza all’attenzione una lapalissiana scopiazzatura avvenuta ieri sera al Festival di Sanremo e riguardante una gag con Michelle Hunziker protagonista. Durante ...

Calciomercato Milan - pRonto un doppio colpo super : ecco i nomi Video : Il #Milan è molto attivo sul mercato in questo periodo; dopo avere bloccato Ivan Strinic dalla Sampdoria, la dirigenza rossonera sta gia' lavorando per mettere a segno due super acquisti in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, infatti, Massimiliano Mirabelli è piombato su Hector Herrera, talentuoso centrocampista di ventotto anni che milita nelle fila del Porto. Alcuni emissari rossoneri ...

Sky e Mediaset Premium a confRonto : le prime offerte di questo 2018 Video : Il mercato delle pay-tv è da sempre uno dei più accesi nel nostro paese. Non a caso, le due maggiori emittenti televisive del settore, Sky e Mediaset, propongono continuamente promozioni più o meno convenienti volte a strappare il maggior numero di clienti al proprio concorrente. Ad esempio, uno dei punti su cui queste emittenti premono maggiormente sono i diritti televisivi calcistici. [Video] Appartenuti a Mediaset per il triennio 2015-2018, ...

Anticipazioni TRono Over : Gemma esce in lacrime - Marco l'insegue - ecco il motivo Video : Martedì 6 febbraio 2018 dame e cavalieri si sono ritrovati nello studio Elios di Roma per effettuare una nuova registrazione del Trono Over [Video]. Nel precedente appuntamento dedicato ai senior, #Gemma Galgani ha sorpreso tutti dichiarando di non voler continuare la conoscenza con Raffaele. Inoltre aveva chiesto un ballo a Manetti, ma quest'ultimo dopo una serie di polemiche da parte del pubblico, aveva deciso di non accontentare la sua ex ...

Ultradestra tra Ronde - incursioni ed elezioni. Ecco le voci dall’Italia nera : “Basta con la feccia” – VIDEORACCONTO : Molto prima degli spari di Luca Traini sono arrivate le manifestazioni cariche di simbologia e slogan ispirati al nazifascismo come No Ius Soli, Marcia per la patria o presidi anti Rom. Ci sono state le ronde, anzi “passeggiate per la sicurezza” come vengono definite dai promotori. Al Tiburtino III o sul litorale di Ostia. A mettere in fila gli episodi registrati negli ultimi mesi vengono i brividi. E la memoria corre ...

TRono Over - anticipazioni registrazione puntata del 06/02/2018 Video : Oggi si è registrata una nuova puntata del Trono Over di #Uomini e donne. Nella precedente puntata #Gemma Galgani aveva deciso di non frequentare più Raffaele e aveva chiesto a #Giorgio Manetti un ballo ma, dopo che quest'ultimo aveva accettato il suo invito, era stato accusato dal pubblico di falsita' ed aveva deciso di ritornare al suo posto. Intanto il gabbiano aveva fatto un regalo ad Anna per il suo compleanno e Gianni Sperti ha continuato ...