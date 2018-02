Roma Renzi | puntiamo a primato Ribatteremo colpo su colpo al M5S

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice Lorenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Roma. Grasso : Renzi e Berlusconi viaggiano su stesso binario : Roma – Grasso: Renzi e Berlusconi la pensano uguale Roma – Questo quanto detto dal presidente del Senato e leader di LeU, Pietro Grasso, commentando... L'articolo Roma. Grasso: Renzi e Berlusconi viaggiano su stesso binario su Roma Daily News.

Roma. Renzi : Di Maio dovrebbe rispondere in tribunale per dichiarazioni : Roma – Renzi: reazione Di Maio sopra le righe. Risponderà in tribunale Roma – Queste le dichiarazioni rilasciate da Matteo Renzi durante l’apertura della campagna... L'articolo Roma. Renzi: Di Maio dovrebbe rispondere in tribunale per dichiarazioni su Roma Daily News.

Battaglia 'elettorale' sui vaccin tra Raggi e la Lorenzin. Ma la scelta di Roma è la stessa di altre città : Lo scontro dopo che il comune di Roma ha deciso una deroga sull'ingresso a scuola per i bambini che non rispetteranno il termine del 10 marzo per i certificati. Iniziativa in violazione delle leggi, ...

Battaglia 'elettorale' sui vaccintra Raggi e la Lorenzin. Ma la scelta di Roma è la stessa di altre città : Lo scontro dopo che il comune di Roma ha deciso una deroga sull'ingresso a scuola per i bambini che non rispetteranno il termine del 10 marzo per i certificati. Iniziativa in violazione delle leggi, ...

Roma. Cardia : 15/2 in Prefettura per le multe su corsia preferenziale : Roma – 15 febbraio tutti in Prefettura per multe sulla corsia preferenziale Roma – Il ‘Comitato Uniamoci contro le multe in via Portonaccio’, gruppo che... L'articolo Roma. Cardia: 15/2 in Prefettura per le multe su corsia preferenziale su Roma Daily News.

Lorenzin : Roma non giochi su pelle bimbi : 11.32 "Il sindaco Raggi e l'Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico: non solo si occupano di virus e batteri, ma presto si occuperanno anche di nuove terapie geniche e oncologiche".Così su Facebook la ministra della Salute Lorenzin,sulla mozione capitolina che prevede che rimangano all'asilo i bimbi non vaccinati "Non si scherza sulla pelle dei bambini e non vorrei che amministrazioni guidate da No-vax ...

Roma - Raggi a Lorenzin : "Bimbi non vaccinati restino a scuola" : La sindaca si fa portavoce della mozione approvata all'unanimità nell'Assemblea Capitolina. Il Pd aveva lasciato l'Aula

'A Roma bimbi non vaccinati restano scuola' - Raggi scrive a Lorenzin - : La sindaca ha inviato una lettera anche al ministro dell'Istruzione dopo la mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina riguardo alla necessità di rispettare la continuità didattica ed ...

Roma - Raggi a Lorenzin : bimbi ancora non vaccinati restano a scuola : Dopo il voto unanime dell'Assemblea capitolina della mozione che consente ai bimbi non ancora vaccinati di concludere l'anno scolastico 2017/2018, senza interruzione della didattica, la sindaca di ...

Roma - Raggi a Lorenzin : «Bimbi ancora non vaccinati restino a scuola» : Dopo l’approvazione del documento per «rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti gli alunni» la sindaca ha avviato tutte le necessarie attività istituzionali nei confronti di governo, Regione, Anci e degli altri enti competenti

Roma - Raggi a Lorenzin : «Bimbi ancora non vaccinati restano a scuola» : Approvato all’unanimità il documento che impegna la sindaca Raggi a porre in essere tutte necessarie attività istituzionali nei confronti di governo, Regione, Anci e degli altri enti competenti

'La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sui pm Romani per la telefonata Renzi-De Benedetti'. Lo rivela il Fatto : La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per capire se i pm romani abbiano commesso omissioni o comportamenti che integrino ipotesi di reato nelle indagini sulla telefonata tra Matteo Renzi e ...

"La procura di Perugia ha aperto un'inchiesta sui pm Romani per la telefonata Renzi-De Benedetti". Lo rivela il Fatto : La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per capire se i pm romani abbiano commesso omissioni o comportamenti che integrino ipotesi di reato nelle indagini sulla telefonata tra Matteo Renzi e Carlo De Benedetti. Lo riporta il Fatto Quotidiano, dove si legge:Il Fatto è in grado di rivelare che la procura perugina – dopo l'esposto presentato da Elio Lannutti, presidente onorario dell'Adusbef, oggi candidato per il M5S – ha ...