Roma | paura a Trastevere per le figlie di Giacobbo

Paura a Roma - crolla l’intonaco dal muro liceo : alunna sfiorata : Momenti di Paura ieri nel liceo Romano “Lucio Anneo Seneca”, nella zona di Boccea, dove durante le lezioni, si e’ staccato parte dell’intonaco dal muro esterno della scuola (adiacente al campetto sportivo) che ha sfiorato una alunna che si trovava li’ assieme ad altri compagni di classe. Oggi i ragazzi hanno deciso di non fare lezione e si sono riuniti in assemblea per discutere delle condizioni della struttura ...

Roma - paura all'alba per Bruno Peres : ... decisivo Under, i giallorossi tornano a vincere , Video Gol, Verona-Roma, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 4 febbraio Roma-Juventus Primavera 2-1, rimonta giallorossa allo ...

Inter-Roma finisce 1-1 - Spalletti : 'Paura di sbagliare' : Roma, 22 gen. (askanews) finisce 1-1 la sfida del Meazza tra Inter e Roma nel secondo posticipo della 21esima giornata di serie A. La squadra di Di Francesco chiude in vantaggio nel primo tempo grazie ...

Roma - Di Francesco : 'Via la paura - serve il coraggio' : 'In questo momento ci vuole coraggio e non paura, a Roma certe cose bisogna affrontarle'. A cominciare dallo scontro diretto di domenica sera a San Siro: Di Francesco, almeno a sentirlo parlare ...

Cadono alberi per il vento forte : due morti. Attimi di paura anche in centro a Roma. Il maltempo manda i treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...

Roma - paura a via Veneto : jeep dell'esercito sbanda per evitare un'auto - finisce sul marciapiede e abbatte tre alberi : Tragedia sfiorata sabato mattina in via Bissolati, dietro la centralissima e storica via Veneto. Una jeep dell'esercito, per evitare una vettura che ha svoltato in via di San Basilio senza dare la ...

Paura sulla Roma-Napoli per un altro bus Cotral in fiamme : Paura, domenica 7, sulla Roma-Napoli per un bus Cotral in fiamme. Un altro distrutto dal fuoco con momenti di apprensione per i passeggeri, che per fortuna sono rimasti tutti illesi. Disagi sull'A1 ...

Roma - Di Francesco : 'Ci è mancata la personalità - per chi ha paura di sbagliare qui non c'è posto' : Mancanza di personalità "Credo che non sia solo responsabilità dei diensori quanto accaduto nel primo tempo - commenta l'allenatore giallorosso ai microfoni di Sky Sport - ma di tutta la squadra. ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - idea Carrasco - ma la concorrenza fa paura (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: Carrasco potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a gennaio e i giallorossi sono alla finestra, ma la concorrenza spaventa(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 11:04:00 GMT)