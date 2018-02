Roma | intimidazioni a Meloni | Non prendere in giro o sono ca

ilgiornale

(Di giovedì 8 febbraio 2018) "Questa è la stazione Termini,le 8 meno 10. Una realtà di degrado, gente ubriaca in mezzo alla strada che grida: è la realtà che vedete ogni giorno nella capitale d'Italia. È bene documentarla questa cosa, perché nella mia Italia non esisterà più. Nella mia Italia non cizone franche". Inizia così il racconto in diretta facebook di Giorgiadalla stazione dei trenina. Un "reportage" che poteva degenerare visto che la leader di Fratelli d'Italia si è trovata a litigare con un uomo in mezzo alla strada.Mentre lacamminava per mostrare il degrado di fronte a Termini, un signore con la pettorina arancione ha cercato di intercettarla. "Le posso chiedere una cortesia?", si sente dire. "No adesso no, ce la chiedi dopo", risponde la. La risposta della deputata deve aver irritato ...