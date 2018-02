Roma | fermato un bus pubblico | viaggiava senza assicurazione

Serie A. Juventus a valanga sul Sassuolo - 7-0! Il Milan fermato sul pari a Udine - Roma ok a Verona : Tris di Higuain, doppietta di Khedira, reti di Alex Sandro e Pjanic allo Stadium. All'ora di pranzo i giallorossi ritrovano il successo, al 'Bentegodi' decide Under. Gran gol di Suso, l'autorete di Donnarumma (dopo l'espulsione di Calabria) rallenta la rincorsa dei rossoneri. L'Atalanta doma il Chievo, colpo della Fiorentina a Bologna

Macerata - sparatoria : fermato un uomo italiano che ha fatto il saluto Romano Video : #Macerata - Il responsabile [Video] della #sparatoria sarebbe un uomo marchigiano di 28 anni di nome Luca Traini. Aveva la testa rasata ed un tricolore allacciato al collo ed è sceso a bordo della sua automobile facendo il saluto romano gridando Viva l'Italia dinnanzi al monumento ai Caduti e si arreso ai carabinieri. Quando è stato fermato le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di un'arma da fuoco e ha confessato di essere stato lui ...

Roma - spara al nipote e poi si costituisce : fermato per tentato omicidio : Al culmine di una lite ha sparato con una pistola al nipote poi si è costituito. È accaduto in località Valle Martella nel comune di Zagarolo, vicino Roma. L'uomo, un 61enne, dopo aver ferito il ...

Diciottenne Romana fatta a pezzi e chiusa nelle valigie - fermato spacciatore nigeriano : trovati vestiti della ragazza e tracce di sangue : dal nostro inviato MACERATA Diciottenne fatta a pezzi con un'accetta, lavata e riposta in due trolley, quello blu e rosso era il suo, usato per la fuga dalla comunità. Fuori da quelle...

Macerata - ragazza a pezzi in valigie è una 18enne Romana scomparsa. Fermato un nigeriano : Una ragazza di 18 anni è stata uccisa, fatta a pezzi e poi abbandonata nelle campagne di Pollenza, nel Maceratese, in due trolley contenenti il corpo smembrato. Dagli accertamenti dei...

Roma - donna spinta sotto metro. L'uomo fermato : Me lo ha detto Dio : "Ho sentito delle voci.. me lo ha detto Dio". Lo ha dichiarato l'uomo fermato nella notte con l'accusa di aver spinto la donna peruviana sotto la metro alla fermata Eur-Fermi di Roma. Affetto da problemi psichici, l'uomo, italiano di 47 anni, avrebbe farfugliato frasi senza senso agli agenti che lo hanno bloccato nella casa dove viveva con la madre.Chi lo conosceva avrebbe detto che in passato non era mai stato ...

