Roma | comunità ebraica protesta dinanzi ambasciata Polonia

Denaro sporco dalla comunità Cinese - riciclaggio : 20 arresti fra Roma - Milano e Londra : Una maxi operazione anti riciclaggio ha smascherato due organizzazioni criminali e portato in manette 20 persone tra Roma , Milano , e Londra. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinate dalla Dda della procura di Roma , ha portato alla luce due organizzazioni criminali: la prima faceva capo a due imprendito...

Roma - comunità ebraica : 'Chi parla di 'razza bianca' è un ignorante' : 'È concepibile nel 2018 dover ribadire agli ignoranti che non esiste una razza bianca da difendere, a ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali?'. È il tweet della presidente della ...

Il sindaco Raggi al Circo Massimo : 'Auguri a tutti - che Roma possa sentirsi una comunità'. E Di Maio non si avvicina al palco : E sul fatto che l'Emilia Roma gna prenda i rifiuti di Roma utilizzando anche il termovalorizzatore di Parma? 'Oggi - taglia corto il candidato premier - non si parla di politica, è il primo dell'anno'.

Savoia - Comunità ebraica di Roma : «Salma al Pantheon? Scempio». Grasso : rientro in Italia atto di compassione ma no a revisionismi : «Un Paese maturo e democratico deve saper fare i conti con il proprio passato. Le responsabilità prima, durante e dopo l'avvento del fascismo, così come la firma delle...