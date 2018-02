Roma | baby gang tenta furto in casa | c’è anche una 12enne

Roma : Monchi punta Kovacic e blocca il baby Castro. Mollato Badelj : 'Fiorentina - Europa e poi decido' : IN MANO CASTRO - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il ds Monchi ha bloccato il talentuoso centrocampista del Newell's Old Boys, Nicolas Castro , classe 2000, per circa 600mila euro. Il ...

Samp-Roma - che impatto per il baby Antonucci : assist stupendo per il goal (l’ultimo?) di Dzeko [VIDEO] : Il recupero della 3^ giornata di Serie A tra Sampdoria e Roma è terminato sul punteggio di 1-1. I giallorossi hanno acciuffato il pareggio nei minuti di recupero grazie ad un goal di Edin Dzeko, forse l’ultimo con la maglia dei capitolini, anche se Monchi nel pre-partita ha stupito tutti. Il bosniaco ha battuto Viviano con un colpo di testa perfetto, ma gran parte del merito è del classe ’99 Antonucci che ha sfornato un assist ...

Roma - derubavano turisti e cittadini : bloccate 11 baby ladre - : Giovani e giovanissime, accerchiavano le vittime alle fermate della metropolitana e nelle vie del centro. Provengono tutte dal campo nomadi di Castel Romano e hanno già molti precedenti alle spalle

Baby gang - due fermati a Roma. A Potenza individuati in quattro : nel raid si tenevano in contatto con ricetrasmittenti : Sono stati individuati a Roma gli altri due membri della Baby gang che a Capodanno aveva aggredito, a calci e pugni e rapinando dei telefoni cellulari e dei portafogli, due stranieri in Piazza Santa Maria Ausiliatrice. I due erano riusciti a fuggire mentre gli altri complici, tre italiani e tre stranieri, tutti con precedenti, erano stati fermati e sottoposti a provvedimento restrittivo. A Potenza, invece, sono stati fermati dai carabinieri ...

Roma - arrestati altri due membri della baby gang di Capodanno : Dopo Napoli, Roma: il fenomeno delle baby gang non perde di attualità. Dopo le cronache dal capoluogo campano, che parlano di bande di ragazzini che operano con modalità che anche il ministro dell'Interno Marco Minniti non ha esitato a paragonare a quelle del terrorismo, anche nella Capitale le scorrerie di questi gruppi di minorenni tornano sulle prime pagine dei giornali.La polizia ha infatti individuato due membri della baby gang che ...

Roma - calci e pugni a stranieri : presi ultimi due membri baby gang : Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Sono stati individuati dagli agenti del commissariato Trevi, diretto da Mauro Fabozzi, gli altri due componenti della baby gang che, nella notte di Capodanno, aveva aggredito a calci e pugni, nonché rapinato dei telefoni cellulari e dei portafogli, due stranieri in piazza

BABY K DA RECORD - "Roma-BANGKOK" E' LA CLIP PIU' VISTA DELLA STORIA : Un RECORD di cui andare fiera: il video di Roma-Bangkok di BABY K ha superato quota 200 milioni di visualizziazioni su Vevo, confermandosi così la CLIP di una cantante italiana più VISTA DELLA STORIA. Un ennesimo RECORD per la hit estratta dall’albumKiss Kiss Bang Bang. Oltra al successo del brano, la cantante ha collezionato numeri da capogiro: 4 dischi di platino, 700 mila ascoltatori al mese su Spotify con oltre 780 mila uscritti su Vevo. ...

Baby K : il video di "Roma-Bangkok" supera i 200 milioni di clic : Infine, detiene il record di streaming giornalieri su Spotify Italia con quasi 38 milioni di streaming complessivi. Anche all'estero ' Roma-Bangkok ' spopola: è presente nella Viral 50 in Argentina , ...

Baby K da record : 'Roma-Bangkok' è la clip di una cantante italiana più vista della storia : ... per 11 settimane al n.1 della classifica FIMI-GfK dei singoli più venduti e record di streaming giornalieri su Spotify Italia con quasi 38 milioni di streaming complessivi. Intanto anche all'estero "...

Baby K - Roma-Bangkok visto 200 mln volte : ... per 11 settimane al n.1 della classifica FIMI-GfK dei singoli più venduti e record di streaming giornalieri su Spotify Italia con quasi 38 milioni di streaming complessivi. Oltre alle 200 milioni di ...

Spelacchio - la nuova vita dell’albero di Natale di Roma : gadget e baby home : Criticato, deriso, umiliato e in poco tempo diventato anche paradigma del nostro paese. Ma l’abete rosso della Val di Fiemme – battezzato Spelacchio – alla fine ha conquistato un posto nel cuore dei Romani che mai nessun suo simile aveva trovato finora. Ieri era iniziata la sua rimozione, ma poi è stata interrotta e gli operatori hanno rimontato i ponteggi per risistemare le luminarie al loro posto, perché il Comune di Roma non ...

Baby Vintage a Roma : dove trovare i negozi di usato per bambini : Baby Vintage a Roma: dove trovare i negozi di usato per bambini The post Baby Vintage a Roma: dove trovare i negozi di usato per bambini appeared first on PinkRoma.

Roma - baby gang terrore di Primavalle : 20 reati in pochi giorni : Furti, aggressioni, danneggiamenti, lanci di sassi contro autobus, rapine, lesioni, violenze private, reati predatori. Sono oltre 20 i colpi messi a segno da una baby gang, tra il 14 novembre e il 6 ...

Rapine e lanci di sassi contro bus - sgominata baby gang a Roma - : Quattro ragazzi tra i 14 e i 16 anni sono stati denunciati alla procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori per essere stati responsabili di furti, aggressioni, danneggiamenti, Rapine e il ...