Roger Federer | «Il sapore del mio eterno successo»

Roger Federer giocherà Rotterdam. Parte la caccia al n. 1 : Roger Federer ha voglia di tornare numero uno al mondo e ha chiesto , e chiaramente ottenuto, una wild card per il torneo olandese che non gioca dal 2013 e che lo ha visto trionfare in due edizioni, ...

Tennis - Roger Federer giocherà a Rotterdam. È assalto al numero 1 del mondo! : Dopo aver messo in bacheca il 20esimo titolo Slam della carriera. Roger Federer ha fissato già il prossimo obiettivo. Lo svizzero ha annunciato la partecipazione al torneo ATP 250 di Rotterdam, in programma la prossima settimana, dal 12 al 18 febbraio. L’intento è chiaro: dare l’assalto alla posizione di numero 1 del mondo attualmente detenuta da Rafael Nadal. L’annuncio è arrivato direttamente da Federer sul suo sito ...

Tennis - Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Cosa deve fare per superare Nadal nel ranking ATP? : Roger Federer può tornare a essere il numero 1 al Mondo! Il Maestro, infatti, è secondo nel ranking ATP ma ora Rafael Nadal è distante soltanto 155 punti: lo spagnolo è davvero nel mirino dell’elvetico che può tornare in cima alla classifica dopo più di cinque anni dall’ultima volta (l’ultima 4 novembre 2012). Il 36enne ha vinto l’Australian Open, suo ventesimo Slam della carriera, e ha approfittato del ritiro del mancino ...

Roger Federer - 36 anni - il migliore : Roger Federer non smette mai di stupire. Vincendo all’età di 36 anni, per la sesta volta, gli Australian Open e arrivando a conquistare il ventesimo Slam dimostra che non ha la minima intenzione di terminare la sua incredibile storia sportiva. Anche perché sarebbe banale chiamarla solamente carriera. La sua è una storia da raccontare anche alle generazioni future. Dopo una partita massacrante durata tre ore, una maratona spalmata in 5 set in cui ...

La forza invisibile di Roger Federer : ... Nadal e Djokovic abbia chiuso regolarmente le porte a chi sarebbe venuto più tardi, provocandonuna sorta di rassegnazione che nel tennis sembra pesare più che in altri sport. Indirettamente la ...

Roger Federer a un passo dalla vetta del ranking Atp. Nadal distante 155 punti : ... 20° Major per lo svizzero Roger Federer re d'Australia e 20° Slam della carriera: la storia di un immortale Finale Australian Open 2018 Federer-Cilic: orario, diretta tv e streaming Australian Open: ...

Tennis - Ranking ATP (29 gennaio) : Roger Federer avvicina Rafael Nadal. Sale ancora Fabio Fognini : Dopo il favoloso back-to-back agli Australian Open, l’elvetico Roger Federer si avvicina all’iberico Rafael Nadal nel Ranking ATP: tra i due mostri sacri della racchetta ora ci sono soltanto 155 punti. Lontano anni luce il resto del mondo: il croato Marin Cilic, runner up a Melbourne, guadagna tre posti e si porta al numero tre, davanti al bulgaro Grigor Dimitrov, insidiato anche dal tedesco Alexander Zverev. Al sesto posto ora ...

Tennis : Roger Federer - l’artista della racchetta ed il n.1 sui social. Essere personaggio senza eccessi : Roger Federer continua a dipingere Tennis sui campi da gioco come se il tempo si fosse fermato. E’ questa la sensazione nell’assistere all’ennesimo trionfo del campione svizzero a Melbourne, valso il 20° titolo del Grande Slam (primo uomo a riuscirci) ed il 6° sigillo nel major australiano. Numeri a cui potrebbero seguirne altri, per rafforzare la nomea di un campione senza macchia che, da una parte all’altra del mondo, ...

Australian Open 2018 : i 100 tornei - il numero uno ed il Grande Slam. Sogni e traguardi futuri di Roger Federer : Dopo il trionfo agli Australian Open 2018 e la conquista del ventesimo Slam della carriera, ci sono ancora tre traguardi che Roger Federer potrebbe ancora raggiungere. Due sono ampiamente realizzabili, mentre il terzo è probabilmente un sogno irrealizzabile per l’immenso campione svizzero, che dovrebbe davvero centrare un’impresa leggendaria. TITOLO N°100 – con il successo in quel di Melbourne, Federer è salito a quota 96 ...

Federer trionfa agli Australian Open/ Da Philippoussis a Cilic - i 20 infilzati da Re Roger nelle finali Slam : Roger Federer batte Marin Cilic e trionfa agli Australian Open: è il 20 Slam in carriera, è il tennista più grande di tutti? Vince perché non vive per il tennis, ma lo "ringrazia"(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Roger Federer - il Dio del Tennis che non conosce età. La Leggenda vivente mette il 20° sigillo e si consacra : Semplicemente il più forte di tutti i tempi, il Dio del Tennis sceso in Terra per deliziare tutti gli appassionati con una tecnica sopraffina e cristallina, Mito indiscusso della racchetta, attrezzo con il quale riesce a deliziare folle oceaniche da almeno 15 anni, incarnazione impersonificata a talento di uno sport unico nel suo genere, giocatore dai mille volti unico per la sua genuinità, semplicità, eleganza, ammirato perché sa concedersi al ...

Federer - il campione che si commuove : tutte le lacrime di Roger : Al termine del trionfo agli Australian Open con Cilic che gli è valso il 20° Slam della carriera, lo svizzero si è commosso. Non è la prima volta che Re Roger si lascia andare su un campo da tennis: ...