Riscontrati anche problemi Wind oggi 8 febbraio | anomalia ricarica e connessione assente

optimaitalia

: Riscontrati anche #problemiWind oggi 8 febbraio: anomalia ricarica e connessione assente - GioPao9 : Riscontrati anche #problemiWind oggi 8 febbraio: anomalia ricarica e connessione assente - OptiMagazine : Riscontrati anche #problemiWind oggi 8 febbraio: anomalia ricarica e connessione assente - nuovaferrara : Studio dell'Università di #Ferrara ha valutato gli effetti dell’accumulo di #Pfoa nelle carpe. Riscontrati anche p… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Emergono in questi minuti deiestremamente fastidiosi per diversi utenti qui in Italia. La questione sembra essere piuttosto estesa non tanto per il numero di segnalazioni, al momento della pubblicazione non elevato al punto da indurmi a parlare di down, quanto per la natura stessa del malfunzionamento come si potrà notare dall'approfondimento che mi appresto a portare alla vostra attenzione. Cerchiamo dunque di capire cosa sta succedendoper il pubblico.Come accennato poco fa, la curva delle segnalazioni su Servizio Allerta a proposito deiha subito sì un'accelerazione negli ultimi minuti, ma al contempo credo rimanga tutto sommato sotto controllo. Ci sono peròqua e là con laed il traffico voce, sia sul fronte fisso, sia per quanto riguarda il mobile. Un altro colpo per l'ormai celebre fusione tra operatori ...