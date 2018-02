Rimini | condanna a 9 anni e 8 mesi per i 3 minorenni accusati degli stupri

Stupri di Rimini : i tre minorenni condannati a nove anni e 8 mesi : Il gup del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a nove anni e otto i tre giovani stranieri accusati delle violenze sessuali a Miramare di Rimini, la notte del 26 agosto. I tre, giudicati dal gup con...

Stupri Rimini - minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi : Bologna, 8 feb. , Adnkronos, - Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi di carcere i tre ragazzi minorenni accusati di violenza sessuale e di lesioni commesse lo scorso 26 agosto, a Rimini, ai danni di ...

Stupri Rimini - minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi : Bologna, 8 feb. (Adnkronos) - Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi di carcere i tre ragazzi minorenni accusati di violenza sessuale e di lesioni commesse lo scorso 26 agosto, a Rimini, ai danni di una coppia di giovani turisti polacchi e di una transessuale peruviana. Otto i capi di imputazione p

Stupri Rimini - minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi : Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi di carcere i tre ragazzi minorenni accusati di violenza sessuale e di lesioni commesse lo scorso 26 agosto, a Rimini, ai danni di una coppia di giovani turisti ...

Stupri di Rimini - condannati a 9 anni e 8 mesi i tre minorenni - : Questa la sentenza emessa dal gup del Tribunale per i minori di Bologna, per i tre ragazzi accusati delle violenze sessuali, la notte tra il 25 e il 26 agosto 2017. Già condannato a 16 anni l'unico ...

Rimini - condanna a 9 anni e 8 mesi : I tre ragazzi, due fratelli di 15 e 17 anni e il terzo di 16, sono stati processati al tribunale dei minorenni di Bologna con il rito abbreviato

Rimini - condannati i tre stupratori africani. Il legale fa ricorso : Troppi nove anni : L'estate scorsa avevano seminato il terrore sulle spiagge di Rimini. Oggi tre belve del branco, che avevano aggredito, pestato e stuprato una coppia di giovani turisti polacchi e di una transessuale peruviana, sono stati condannati a nove anni e otto mesi di carcere. Otto i capi di imputazione per i quali i tre minorenni sono stati ritenuti colpevoli dal giudice Luigi Martello: due per lesioni, tre per rapina e tre per violenza ...

Stupri Rimini - i tre minorenni condannati a nove anni e otto mesi in abbreviato. Gli avvocati : “Sono pentiti” : È arrivata anche per i minorenni del branco la sentenza per gli Stupri di Rimini, le aggressioni ai danni di una donna polacca e una trans peruviana lo scorso 26 agosto. nove anni e otto mesi, in rito abbreviato, la pena stabilita dal gup del Tribunale per i minorenni di Bologna I tre sono i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni. La decisione del gup Luigi Martello è arrivata dopo ...

Rimini - stupro in spiaggia : i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi : Sono stati condannati a 9 anni e 8 mesi di carcere i tre ragazzi minorenni accusati di violenza sessuale e di lesioni commesse lo scorso 26 agosto, a Rimini, ai danni di una coppia di giovani turisti ...

Stupri a Rimini - i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi : Il pm aveva chiesto 12 anni per i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni di reclusione

Stupri a Rimini - i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi : Stupri a Rimini, i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi Il pm aveva chiesto 12 anni per i complici di Guerlin Butungu, congolese 20enne considerato il capo del gruppo, già condannato a 16 anni di reclusione Continua a leggere L'articolo Stupri a Rimini, i tre minorenni condannati a 9 anni e 8 mesi sembra essere il primo su NewsGo.

Omicidio Stellato : assassino ha profilo del serial killer. La natura oscura del 34enne condannato a Rimini : Nelle motivazioni della sentenza la Corte d'Assise di Rimini, si definisce il comportamento di Ismaini compatibile con la definizione in scienza criminologica dell'assassino seriale per 'la ritualità ...

Minaccia il giudice : "Sono dell'Isis - ti vengo a cercare". Condannato a Rimini : Il 29enne era stato arrestato dalla polizia per una serie di reati tra i quali furto e danneggiamento

In Libia siamo complici dei cRimini che condannano? : In Italia le terribili immagini mostrate dalla CNN sui migranti venduti all'asta come schiavi non hanno suscitato la stessa indignazione che si è registrata in altri paesi europei. Tuttavia hanno consentito di accendere nuovamente i riflettori su una situazione che le Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie denunciano ormai da molti mesi: la Libia di oggi è un rullo compressore lanciato a tutta velocità contro migranti ...