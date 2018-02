Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08 02

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano in studio Virginia e Giulia e va in onda il filmato in cui Nicolò, reduce dal confronto della scorsa puntata, raggiunge Marta in camerino per convincerla a tornare. La corteggiatrice pare irremovibile e critica Virginia che ritiene poco sincera nei suoi confronti, poi in seguito all’insistenza del tronista, dice che ci penserà… Vediamo l’esterna di Nicolò e Virginia: la ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 06/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti e a seguire i corteggiatori usciti con loro in esterna. Per entrambe le troniste c’è Nicolò; solo per Sara abbiamo Lorenzo, per Nilufar Gianluca. Lorenzo ha qualcosa da dire a Francesco e una storia su Instagram di quest’ultimo rivolto a lui, in riferimento alla polemica della scorsa puntata, accende gli animi in studio. Dopo la scorsa puntata, Lorenzo va a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 05/02 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Paolo, per arrivare al giorno della scelta con maggior consapevolezza, invita Angela e Marianna a trascorrere alcuni giorni insieme a lui in una villa; qui ognuna di loro avrà la possibilità di osservare l’altra quando sarà in compagnia del tronista. Vediamo il filmato: la prima ad essere chiamata da Paolo è Marianna e un pranzo dà inizio alla loro permanenza nella villa. ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 02/02 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Sossio e Valentina seduti nuovamente uno davanti all’altro al centro dello studio. Vicino a Valentia però c’è anche Donatella, che ha iniziato a conoscere recentemente. A Donatella non è proprio piaciuto che Sossio le abbia nascosto la frequentazione con Valentina e quindi decidono tutte e due di lasciarlo da solo! Dal canto suo, però, Tomas che esce con Donatella, ha voluto chiederle se ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 31/01 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia in modo molto “focoso” con Domenico che rincorre Tina nel backstage per abbracciarla forte! Maria lancia il consueto Riassunto dello sfogo di Gemma dopo l’ultima puntata. Il voto basso di Giorgio durante la sfilata non le è proprio andato giù! Fa il suo ingresso Gemma e subito i due opinionisti fanno battute sul suo outfit dal sapore spagnolo. Inizia ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne Sara ha organizzato una sorpresa per Emanuele e ha chiesto alla redazione di poter passare un po’ di tempo con lui. Vediamo l’esterna: il ragazzo si mostra sorpreso e felice, le fa vedere una su foto da piccolo e poi, seduti su un divano, si avvicinano molto. Si prosegue con l’esterna di Sara e Luigi che si incontrano per fare shopping e una passeggiata sul lungotevere. Il ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 25/01 : La puntata di oggi del Trono Over si apre con il continuo del confronto fra Ida e Sossio. Interviene Grazia dicendo che secondo lei Ida è una donna particolarmente indecisa e instabile ma lei ribatte rispondendo che è solo paura. Sossio ha ancora dei dubbi da chiarire ma preferisce ballare con Marina. Al termine del ballo Riccardo chiede a Maria di poter andare nel backstage con Ida per chiarirsi mentre Gemma chiede a Giorgio di poter ballare ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/01 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Maria che chiede al signor Domenico di descrivere il suo menù tipo… e che menù! Si parte con un breve Riassunto dell’ultima puntata e cos’era successo tra Gemma e Giorgio. Fa il suo ingresso Raffaele, che sta continuando la sua frequentazione con Gemma nonostante Gianni e Tina pensino che lei sia ancora innamorata esclusivamente di Giorgio. Gemma vuole chiarirsi con Valentina… e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne il recall del finale della puntata di ieri apre e si collega a quella odierna: Emanuele è uscito dallo studio dopo aver constatato che Sara, a dispetto di quanto detto, è attratta da Lorenzo. Il romano resta dietro le quinte, mentre Maria sottolinea che Sara è alla ricerca di un punto fermo e finora l’unico con certe caratteristiche di affidabilità è Luigi, che tra l’altro piace anche a ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 22/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne dopo l’ingresso del quartetto dei tronisti si comincia parlando delle due ragazze e dei loro corteggiatori, scendono quindi quelli usciti in esterna: Gianluca e Giordano per Nilufar, mentre per Sara ci sono Luigi, Emanuele e Lorenzo. Il secondo fa la sua discesa in studio sulle inquietanti note del film “Lo squalo” (che, come rivendicato nella puntata scorsa, sarebbe lui) con una ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/01 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Marina, protagonista del parterre femminile, che si confronta con Gemma. Gemma si difende dicendo che fino a che le cose che fa la faranno star bene, continuerà a farlo. Maria chiede a Sossio di sedersi al centro dello studio insieme a Riccardo, tutti e due davanti a Ida. La storia tra Ida e Sossio è sempre stata in stallo e lui pensa che il rapporto di lei con “l’avversario” sia ad ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne si riparte da un filmato relativo alla puntata di ieri: Sara riceve dalla redazione la possibilità di scegliere con quale dei suoi corteggiatori fare una seconda esterna; la scelta cade su Emanuele che, felicissimo della sua telefonata, si precipita agli studi Elios per incontrarla. Oggi il filmato continua e ci mostra l’arrivo del corteggiatore e l’allegra chiacchierata con Sara ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/01 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne entrano i tronisti Paolo, Nicolò, Sara e Nilufar e poi i corteggiatori. Per Sara ci sono Lorenzo, Luigi ed Emanuele; per Nilufar abbiamo Giacomo e Gianluca. Si parte con l’esterna di Nilufar e Francesco, “che non è andata molto bene” dice Maria. Lui la porta al cinema, poi seduti su un divano i due si confrontano, la tronista non lo trova spontaneo e lo critica perché si è presentato in ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/01 : Una nuova puntata del Trono Over è iniziata in compagnia di Maria e degli opinionisti Gianni e Tina. Si parte subito con la presentazione di una nuova signora del parterre femminile, Genoveffa, seguita da un video riassuntivo delle ultime vicende trascorse tra Gemma, Giorgio e Anna. Nell’ultima puntata Gemma, in lacrime, aveva lasciato lo studio seguita da Giorgio. La bionda ha un momento di sconforto e il toscano cerca di confortarla. ...