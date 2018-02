Renzi : M5s vuole campagna nel fango - Pd risponderà colpo su colpo : Roma, 8 feb. , askanews, I Cinque Stelle 'vogliono una campagna elettorale giocata nel fango. Noi no. Ma se vogliono stare sul fango dobbiamo rispondere colpo su colpo'. Lo scrive il segretario del Pd,...

Elezioni - Bersani : “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui. M5s? Dialogo su 4 punti - altrimenti ciaone” : “Intanto, io sono della sinistra radicale. Io sono sinistra di governo, quella che avrebbe dovuto essere Renzi. E oggi non ci sarebbe stata tanta destra in questo Paese, se avessimo tenuto su le bandiere di una sinistra di goveno”. E’ la severa stoccata che a Omnibus (La7) Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, rifila al segretario Pd, Matteo Renzi. E aggiunge: “E’ vero che la storia non si ripete, ma ama ...

Renzi : è sfida a due tra Pd e M5s - e possiamo vincere : Roma, 8 feb. , askanews, Il Pd vuole 'arrivare primo, punto. Vogliamo essere il primo partito, vogliamo essere il primo gruppo parlamentare'. E per riuscirci 'è una sfida a due, tra noi e i Cinque ...

Incubo 20% per il Pd di Renzi M5s - Forza Italia - Lega - LeU e... Ecco i sentiment. Chi vince - chi perde : Elezioni 2018 sondaggi. AffarItaliani.it ha cercato di capire, al di là dei numeri ufficiali dei vari istituti demoscopici, quali siano i sentiment che si respirano nei vari quartier generali di partiti e movimenti in vista... Segui su affarItaliani.it

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Intenzioni di voto : M5s al 28% - Berlusconi al 15 - 9% - cala Renzi : SONDAGGI Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Astensione tra gli under25.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Larghe intese anti-hacker : Anonplus attacca il sito del Pd Firenze - online il cellulare di Renzi che incassa la solidarietà M5s : Laddove l'attivismo dei movimenti sociali anti-establishment è in fase di stanca, quando impera il distacco soprattutto dei giovani dalla politica e dai partiti, ecco che spunta Anonymous. La rete internazionale di hacker fa il suo ingresso nella campagna elettorale italiana con Anonplus, che è il social network di Anonymous, nato nel 2011 dopo un primo tentativo finito male in 'Google+' (si erano registrati come 'Your Anon News' e ...

Renzi : 'Il Pd mai al governo con M5S e Lega' : 'Questa legge elettorale è fatta per due terzi di voto proporzionale e sul voto proporzionale la partita è a due: noi contro i Cinquestelle. Per la gara a chi arriva primo, Berlusconi non ha chance, ...

Renzi - Elezioni 2018/ “D’accordo con Berlusconi sul voto. Mai con M5s-Lega”. Salvini “scontri voluti da altri” : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al voto”. Ma uno esclude solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

Vaccini - i medici M5S in lista sono a favore : 'Abrogare la LoRenzin non è una priorità' : Le sue posizioni in tema di salute e Vaccini sono individualistiche e fuori dalla linea politica nazionale'. Lombardi conclude così: 'Non costringetemi attraverso...

Berlusconi vs Renzi - “migranti bomba sociale”/ Elezioni 2018 - Larghe Intese? “M5s e Salvini sempre d’accordo” : Silvio Berlusconi, "migranti sono una bomba sociale. Subito via in 600mila": Elezioni 2018, Renzi replica, "firmasti tu gli accordi di Dublino". Larghe intese più vicine o lontane?(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Impresentabili - Renzi a Di Maio : con M5s Dessì e sindaci indagati : Roma, 5 feb. , askanews, 'Se vale il principio che un indagato è colpevole, stiamo violando la Costituzione. Per me un avviso di garanzia non è una condanna. Ma se vogliamo fare la gara sugli indagati,...