Renzi | è sfida a due tra Pd e M5s | e possiamo vincere

[Il reportage] "La fatina blu non esiste" - la sfida difficile del Pd di Renzi per sconfiggere la paura : Il sentiero stretto di Padoan Il ministro dell'Economia se la dovrà vedere a Siena contro l'antieruro leghista Borghi. Una sfida che accetta col sorriso, le idee molto chiare e la forza delle cose ...

Berlusconi : la sfida è con il M5S - sono una setta pericolosa. E avverte : 'no' a coalizione con Renzi : In tema di immigrazione il Cavaliere torna ad annunciare un pacchetto di "norme di polizia" che vanno dall'introduzione del poliziotto di quartiere a vere e proprie segnalazioni da parte di privati cittadini perchè le forze dell'ordine individuino i migranti irregolari da avviare poi a ponti navali o aerei con cui li riportemo nei Paesi di origine

Impresentabili - Di Maio sfida Renzi : faccia ritirare quelli Pd : Roma, 4 feb. , askanews, Il leader e candidato premier M5s Luigi Di Maio ha sfidato Matteo Renzi a far firmare a 'tutto il lungo elenco di Impresentabili' nelle liste dei candidati Pd al Parlamento lo ...

Raggi sfida LoRenzin : "A scuola anche i bambini non vaccinati" : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha scritto al ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al presidente dell'...

Raggi adesso sfida la LoRenzin 'A scuola bimbi non vaccinati' : Il caso vaccini non si chiude. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi vuol mandare a scuola anche i bambini non vaccinati. E la giunta capitolina, con una lettera la ministro della Salute Lorenzin, al ministro dell'Istruzione, Fedeli, all'Anci e al presidente della Regione Lazio, Zingaretti, annuncia di vole ripsettare la "continuità didattica per tutti gli alunni non vaccinati". Di fatto la mossa del Campidoglio è ...

Gli scontenti nel Pd guardano a Zingaretti - con Prodi federatore di centrosinistra - : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida ... : "In questi anni la prospettiva della centralità della sfida ambientale si è molto rafforzata nel mondo", scrive. E via con gli esempi dei leader mondiali che, ad "eccezione di Trump, si sono mossi su ...

Ma gli scontenti nel Pd guardano a Nicola Zingaretti (con Prodi federatore di centrosinistra) : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida nazionale : "Quello di Romano Prodi non è un endorsement a Renzi. Il professore si è semplicemente voluto porre come federatore del centrosinistra anche per la fase che verrà dopo il voto del 4 marzo". Nel Pd il partito del 5 marzo è già al lavoro. Al di fuori della ridotta Renziana del partito, i musi lunghi per 'l'operazione liste' non vanno via. Da queste parti si esaltano i toni critici del prof bolognese nei confronti ...

M5s - se lo sfidante di Renzi è un Renziano ex iscritto Pd... : Lo sfidante di Matteo Renzi? È un Renziano doc. Non è una barzelletta ma l'ultima scelta grillina. Infatti, il candidato del M5s nell'uninominale di Firenze 1 per il Senato sarà Nicola Cecchi, 55enne avvocato figlio di Felice Cecchi, storico esponente della Dc fiorentina. Un professionista prestato alla politica che piace ai leader pentastellati.Peccato però che Cecchia sia un ex iscritto al Pd e abbia pure fatto campagna per il sì al ...

Elezioni 2018 - Di Maio sfida Renzi in tv. Candidature : l'ammiraglio Veri si ritira - in Comune è alleato del Pd : durata lo spazio di poche ore la candidatura per il M5S dell'ammiraglio in congedo Rinaldo Veri, ufficiale che aveva preso parte a diverse missioni della Nato. Annunciato in mattinata da Luigi Di Maio,...

Sgarbi e la paladina dei truffati alla sfida con Di Maio e Renzi : Tra i centristi candidati il presidente dell'Udc, il senatore Antonio De Poli, e il veneziano Enrico Zanetti, ex viceministro dell'Economia. In Lombardia oltre a Mariastella Gelmini spunta il nome ...

Elezioni - Renzi : “Sto aspettando il confronto tv con Di Maio” e a Salvini : “Doveva sfidarmi nel mio collegio? Ha cambiato idea” : “Avevano chiesto un incontro, i confronti e i duelli. Lo sto ancora aspettando. Sto aspettando che Di Maio accetti il mio invito”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, in conferenza stampa al Nazareno sfidando i ‘concorrenti’ a un confronto televisivo. “Se Di Maio ha tempo, quando ha tempo, noi siamo pronti a discutere”. E a Matteo Salvini: “Aveva detto che sarebbe venuto a ...

Renzi presenta le liste Pd e sfida al confronto tv Di Maio - Salvini e Berlusconi : Matteo Renzi vuol fare confronti televisivi con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo ha detto lo stesso segretario Pd in conferenza stampa al Nazareno. "Ci avevano chiesto confronti e duelli - ha...

In Toscana "Una Pila alla Volta" : il progetto che lancia la sfida della raccolta diffeRenziata delle pile tra ragazzi di 10-14 anni : La raccolta differenziata è infatti il primo passo verso l'economia circolare ed è ancora più importante nel caso delle pile esauste, che sono molto dannose per l'ambiente se non conferite ...

Serracchiani : "Le autonomie diffeRenziate sono il tema sfidante" : 'La Conferenza delle Regioni deve rafforzare il proprio ruolo per affrontare i temi complessi della finanza locale, del pareggio di bilancio, dei rapporti con Bruxelles e con lo Stato, senza ...