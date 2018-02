Ragusa | annuncio di lavoro per single | Centro Commerciale prende distanze

“Cercasi commesse single”. A Ragusa l’annuncio sessista. Cgil : “Donne ancora discriminate sul lavoro” : “Cercasi due figure da inserire nell’azienda come commessa, età massima 30 anni, non sposata e non convivente”. È l’annuncio pubblicato da un negozio in franchising che si trova all’interno del centro commerciale Le Masserie di Ragusa. Un avviso che ovviamente ha trascinato tra le polemiche l’azienda, accusata di sessismo sui social network, e che ha provocato reazioni anche dalle istituzioni. Per provare a smorzare le ...

