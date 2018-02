Quando i fascisti sparano lo Stato scompare

ilfattoquotidiano

: Ecco che accade quando i media invece di parlare di razzismo fascista parlano di immigrazione: che dopo un tiro al… - fabiochiusi : Ecco che accade quando i media invece di parlare di razzismo fascista parlano di immigrazione: che dopo un tiro al… - fabiochiusi : Perché si sdoganano i fascisti del terzo millennio in televisione? Per indignarsi quando qualcuno poi fa il fascista davvero? - LisadaCa : RT @_Velies_: News: Ora i sinistri hanno deciso che i gay sono razzisti e fascisti, l'unica cosa da proteggere è l'is|am. A quando le esecu… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) La prima risposta delloitaliano all’agguato armato fascista di Macerata è stata visitare i feriti solo dopo 4 giorni, rappresentato dal ministro della Giustizia. La seconda è stata chiedere all’Associazione dei partigiani e ad altre associazioni di non manifestare contro l’espressione più fascista che ci possa essere: l’esplosione di violenza contro il diverso. La terza risposta èl’uso dei fatti da parte del ministro dell’Interno Marco Minniti per fare un po’ di propaganda elettorale e per rivendicare che mesi fa,parlava di “tenuta democratica a rischio” per via dell’immigrazione, aveva ragione lui. Un ribaltamento della colpa: la responsabilità non è delle destre razziste e fasciste che fomentano i violenti, ma dei neri che arrivano e che lodovrebbe gestire. Così iai neri e qualche partito ...