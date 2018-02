Prosegue a Roma l’operazione di forestazione urbana partecipata

Baldassarre : “ Prosegue all’insegna della partecipazione il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma” : “Prosegue il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma, all’insegna dell’ascolto e della partecipazione . Dopo l’esordio del 19 gennaio, la Sala della Protomoteca del Campidoglio si è nuovamente riempita. Ringrazio relatori e partecipanti, che hanno reso possibile un altro pomeriggio di crescita collettiva”, così l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre . “Sono stati affrontati temi […] L'articolo ...

Baldassarre : “Prosegue all’insegna della partecipazione il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma” : L’assessora: “Nel secondo incontro illustrata importanza di contemperare libertà e rispetto delle regole” “Prosegue il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma, all’insegna dell’ascolto e della... L'articolo Baldassarre: “Prosegue all’insegna della partecipazione il percorso di formazione per volontari #RomaAiutaRoma” su Roma Daily News.