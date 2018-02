Pronostici Serie A 9-10-11 Febbraio 2018 | Consigli Scommesse 24^ Giornata

Serie A - partite e Pronostici della 24esima giornata Video : Siete pronti per il prossimo turno di Serie A [Video]? Dal 9 al 11 febbraio si giochera' la 24esima giornata di campionato ed è dunque tempo dei pronostici. Il clou sara' l'anticipo del venerdì sera Fiorentina-Juventus e il match Napoli-Lazio. Sfide che potrebbero riscrivere la classifica. Riuscira' il Napoli a rimanere davanti ai bianconeri anche dopo questo turno? C'è bagarre anche in zona Champions League. Nell'ultima giornata la Roma ha ...

Serie A - partite e Pronostici della 24esima giornata : Siete pronti per il prossimo turno di Serie A? Dal 9 al 11 febbraio si giocherà la 24esima giornata di campionato ed è dunque tempo dei pronostici. Il clou sarà l'anticipo del venerdì sera Fiorentina-Juventus e il match Napoli-Lazio. Sfide che potrebbero riscrivere la classifica. Riuscirà il Napoli a rimanere davanti ai bianconeri anche dopo questo turno? C'è bagarre anche in zona Champions League. Nell'ultima giornata la Roma ha recuperato ...

Pronostici LAZIO GENOA/ Quote e scommesse - posticipo Serie A : chi segnerà per primo all'Olimpico? : PRONOSTICI LAZIO GENOA: le scommesse e le Quote sulla partita che si gioca allo stadio Olimpico ed è il posticipo nella 23^ giornata di Serie A. I biancocelesti sono nettamente favoriti(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:53:00 GMT)

Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite (24^ giornata) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse fissate alla vigilia della 24^ giornata della Cadetteria. occhi puntati sul derby tra Entella e Spezia: chi vincerà a Chiavari?.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:13:00 GMT)

Pronostici Serie A 3-4-5 Febbraio 2018 : Consigli Scommesse 23^ Giornata : I nostri Pronostici sulla Serie A vanno a toccare il 23^ turno, che come sempre riparte dal medesimo tema, ovvero dal duello tra Juventus e Napoli. A questo giro saranno i bianconeri a scendere in campo per primi, attesi dal match casalingo contro il Chievo, mentre il Napoli sarà di trasferta al Vigorito, impegno agevole nonostante la probabile pressione di dover effettuare il controsorpasso. In zona Champions Inter e Lazio giocheranno in ...

