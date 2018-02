Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie | cast | trama e curiosità

Jacopo Fo presenta People For The Planet : «Un portale contro le bufale» : Si chiama People For The Planet e da oggi è online. Il nuovo portale web di informazione dallo stampo «green» si dedicherà all’ambiente, all’ecologia, alla salute, al benessere e alla solidarietà. Con una grande attenzione alla marea di bufale che sguazzano nel web, il magazine realizzato da Jacopo Fo, di cui è direttore creativo e ideatore insieme a Bruno Patierno, si rivolge a tutti coloro che non vogliono solo essere informati in ...

Godzilla : Planet of the Monsters su Netflix il film d’animazione : Tutto pronto su Netflix per Godzilla: Planet of the Monsters: il primo capitolo della nuova trilogia d’animazione dedicata al re dei mostri dell’immaginario giapponese sbarca su Netflix dal 17 gennaio. Il film vede alla regia Kobun Shizuno e Hiryuki Seshita mentre la sceneggiatura è firmata da Gen Urobuchi. Le pellicole dedicate a Godzilla hanno oramai superato i trenta film (32) da quando nel lontano 1954 uscì il primo Godzilla che ...

Raiders of the Broken Planet : alla scoperta di H.I.V.E. : Un nuovo personaggio si affaccia al mondo del gioco dei creatori di Castlevania: Lords of Shadow, Raiders of the Broken Planet, scopriamolo grazie al video ufficiale della software house spagnola. Raiders of the Broken Planet è ...