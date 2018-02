Più carabinieri che estremisti Solo una ventina di Forza Nuova in piazza con Fiore

huffingtonpost

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Cercavano lo scontro e invece hanno trovato una città blindata. Macerata è presidiata dalle Forze dell'Ordine, polizia eovunque, camionette nel centro storico. I militanti di, unain tutto, sono stati prima perquisiti e poi, scortati dai, si sono avvicinati alla cattedrale un'ora e mezza dopo l'orario fissato. Oltre non sono andati.Su via Gramsci li attendevano i ragazzi universitari di sinistra perché è qui che il movimento neo fascista doveva arrivare in un primo momento. Ma i saluti romani sulla via dedicata a uno dei fondatori del partito Comunista, con tanto di scontri, sarebbero stati uno scherzo amaro della storia e della toponomastica. Dunque i militanti dinon si sono incrociati con gli antagonisti con i quali si sono scambiatiinsulti a distanza.Invece è con le forze dell'ordine ...