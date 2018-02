Pioli | Juve super ma ci proviamo

Fiorentina - Pioli : 'Juventus super ma ci proviamo' : 'La partita di domani è una di quelle che si preparano da sole, sappiamo quanto ci tiene Firenze e quanto ci teniamo noi, la Juve non ha punti deboli, è fortissima in ogni reparto, sa come affrontare ...

Napoli-Fiorentina - Pioli : “Non sono in crisi. Anche contro la Juve hanno fatto bene” : Napoli-Fiorentina, Pioli: “Non sono in crisi. Anche contro la Juve hanno fatto bene” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Fiorentina, Pioli – Non è una trasferta facile per la Fiorentina di Stefano Pioli, che per il sedicesimo turno di campionato dovrà affrontare il Napoli, reduce da due sconfitte consecutive. “hanno fatto BENE ...