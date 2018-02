Piazza Marche | lavori per ripristinare il decoro del verde

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : al via il programma libero delle coppie. Della Monica e Guarise confermano il Piazzamento. Marchei ed Hotarek perdono una posizione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, seconda giornata (giovedì 18 gennaio). Questo è il grande giorno riservato alle donne e alle coppie di artistico: spettacolo assicurato sul ghiaccio di Monza dove vedremo degli esercizi meravigliosi e ricchi di grande fascino, eseguiti dai migliori interpreti del Vecchio Continente. L’Italia vuole sognare in grande con le sue stelle indiscusse. Occhi ...