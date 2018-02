Paura in Sicilia | 35 bambini intossicati in una scuola | uno di loro ricoverato

Vento forte in Sicilia : mareggiate a Lipari - Paura ad Acqucalda : Tanta paura nella notte per gli abitanti della borgata di Lipari Acquacalda, a causa della forte mareggiata che ha raggiunto anche le case in località San Gaetano. Le ondate hanno danneggiato anche alcune vetture che erano parcheggiate sulla strada e i cassonetti dei rifiuti. Le isole minori (Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi) sono prive di collegamenti marittimi da tre giorni. L'articolo Vento forte in Sicilia: mareggiate a ...

Terremoti - Paura in Sicilia : 4 scosse tra le isole Eolie - Capo d’Orlando e Cefalù. La più forte di magnitudo 3.6 [MAPPE e DATI] : 1/10 ...

Terremoto : Paura tra Sicilia - Malta e Grecia per due “sciami” in atto nel Mediterraneo. Scosse anche in Croazia e Marocco : 1/10 ...

Terremoto - ancora una scossa in Sicilia : Paura sulla costa di Ragusa - epicentro nel mare verso Malta. “Trema” tutta l’isola [MAPPE e DATI INGV] : 1/6 ...

Trema la terra in Sicilia : terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la costa di Ragusa : Trema la terra in Sicilia: terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la costa di Ragusa Molte telefonate ai vigili del fuoco che, al momento, non segnalano notizie di danni. Un’altra scossa, di magnitudo 3.1, era stata segnalata ieri sera sulla costa nordest della Sicilia, in provincia di Messina.Continua a leggere Molte telefonate ai vigili […] L'articolo Trema la terra in Sicilia: terremoto di magnitudo 3.5. Paura su tutta la ...

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Sicilia - sisma M 3.5 - Paura su costa ragusana (13 dicembre 2017 ore 13 : 09) : Terremoto oggi, 13 dicembre 2017: le ultime notizie e gli aggiornamenti in tempo reale. Dati INGV, epicentro e ipocentro. Sicilia, scossa di magnitudo 1.8 sulla scala Richter a Catania(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 12:59:00 GMT)