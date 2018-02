Pattinaggio artistico | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | l’Italia deve difendersi nel

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia da podio nella prova a squadre. Speranza concreta o utopia? : Il team event di Pattinaggio di figura avrà iniziò già venerdì, nella mattinata sudcoreana (in Italia saranno le due di notte), ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Matteo Rizzo, in particolare, sarà il primo Italiano in assoluto ad entrare ufficialmente in gara in questa rassegna a cinque cerchi. Ma quali sono le reali ambizioni della squadra azzurra in questa prova? Per capirlo, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti al Team Event (venerdì 9 febbraio) : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al Team Event. In programma venerdì, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. Vediamo le start list delle gare di domani. SHORT PROGRAM MASCHILE (ORE 02:00) 1 KOR CHA Junhwan 2 GER Paul FENTZ 3 FRA ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Matteo Rizzo : “Nel Team event ce la giocheremo - darò il massimo” : Sarà il giovane Matteo Rizzo a rompere il ghiaccio, è proprio il caso di dirlo, in questa rassegna olimpica di PyeongChang per quanto concerne il Pattinaggio di figura. Alle 2 italiane di domani il 19enne nostrano sarà in pista per il programma corto dell’individuale maschile della prova a squadre di figura. L’obiettivo è chiaro: essere nella top5, tra le dieci in lizza, ed accedere alla seconda parte di gara e da lì sognare una ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli azzurri in gara domani (venerdì 9 febbraio). Matteo Rizzo rompe il ghiaccio : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al team event. In programma venerdì, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, primo azzurro in assoluto a competere in questa edizione olimpica, e la ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai prossimi Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018: singolo maschile, singolo femminile, coppie d’artistico, danza e team event. Andiamo a scoprire il calendario completo delle competizioni che avranno luogo sulla patinoire della Gangneung Ice Arena. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. Vediamo di seguito il programma completo del Pattinaggio di ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (venerdì 9 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al team event. In programma venerdì, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. Le competizioni verranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. VENERDÌ 9 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : podio difficilissimo per Cappellini-Lanotte : Anna Cappellini e Luca Lanotte sono giunti alla loro terza Olimpiade. Dopo il dodicesimo posto dei Giochi di Vancouver 2010 e il sesto di Sochi 2014 gli atleti delle fiamme azzurre sono pronti a lottare per una posizione di vertice a PyeongChang. Essendo la danza sul ghiaccio una disciplina gerarchica, la possibilità di ottenere una medaglia per Anna e Luca è ridotta ai minimi termini. Esattamente come nel singolo femminile, le prime due ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritto per Nazione : Sono oramai state ufficializzate tutte le convocazioni nel Pattinaggio di figura per i prossimi Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Tra le stelle internazionali, lo spagnolo Javier Fernández, la coppia d’artistico tedesca Aliona Savchenko / Bruno Massot ed i danzatori francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron sono stati tra i primi atleti che hanno visto il loro pass ufficializzato dalle rispettive federazioni nazionali. In seguito ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritto per Nazione : Sono oramai state ufficializzate tutte le convocazioni nel Pattinaggio di figura per i prossimi Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Tra le stelle internazionali, lo spagnolo Javier Fernández, la coppia d’artistico tedesca Aliona Savchenko / Bruno Massot ed i danzatori francesi Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron sono stati tra i primi atleti che hanno visto il loro pass ufficializzato dalle rispettive federazioni nazionali. In seguito ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner per l’ennesima impresa. Ma gli ostacoli non mancheranno : Siamo finalmente giunti all’appuntamento più atteso, le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nella notte tra giovedì e venerdì infatti, la competizione del Team Event darà ufficialmente avvio alle gare di Pattinaggio artistico. La punta di diamante della spedizione azzurra sarà Carolina Kostner, medaglia di bronzo a Sochi 2014, chiamata a realizzare l’ennesima impresa: riuscire a conquistare un posto sul podio, probabilmente sul ...

Pattinaggio artistico - Valentina Marchei e Ondrej Hotarek in forma per le Olimpiadi : “Vogliamo pattinare per il pubblico e fare vedere lo spirito italiano” : ESCLUSIVA OA SPORT – Per Valentina Marchei e Ondrej Hotarek quella di PyeongChang 2018 sarà la seconda partecipazione alle Olimpiadi, la prima insieme come coppia di artistico; Valentina infatti conquistò nel singolo un buon undicesimo posto a Sochi 2014, stessa posizione raggiunta da Ondrej in coppia con Stefania Berton. Inutile negarlo, quella di Marchei-Hotarek è una vera e propria favola sportiva: nell’estate del 2014 infatti, quasi ...

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner riuscirà a stupire anche a PyeongChang? : Chi si prepara al Paris Grand Slam 2018 Super Bowl 2018: Eagles campioni, Patriots battuti per 41 a 33 Super Bowl NFL oggi 4 febbraio: diretta TV in chiaro e live streaming gratis di Philadelphia-New ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Come già accaduto quattro anni fa a Sochi, il Pattinaggio di figura assegnerà cinque titoli ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, visto il team event si è oramai aggiunto alle quattro discipline tradizionali (maschile, femminile, coppie d’artistico e danza). Andiamo a passare in rassegna tutti i favoriti per le medaglie in ciascuna specialità. MASCHILE Campione olimpico e mondiale in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu è reduce da un ...

Pattinaggio artistico - Charlene Guignard e Marco Fabbri si preparano per le Olimpiadi : “Siamo maturati - ci piacerebbe entrare tra i primi dieci” : ESCLUSIVA OASPORT – Charlene Guignard e Marco Fabbri sono pronti a vivere la loro seconda Olimpiade dopo il quattordicesimo posto di Sochi 2014. I pattinatori dell’Agorà Skating Team allenati da Barbara Fusar Poli (medaglia di bronzo a Salt Lake City nel 2002 in coppia con Maurizio Margaglio) hanno dimostrato in questo quadriennio Olimpico una crescita importante. Nella stagione in corso, oltre che trionfare nella prima parte della ...