Sono rimastidopo avere consumato i pasti nellascolastica all'istituto Pitrè Manzoni a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani. 35 scolari della scuola hanno accusato malesseri e i carabinieri del Nas hanno prelevato campioni di cibo per effettuare gli esami tossicologici previsti. Anche alla caserma "Giannettino" di Trapani un gruppo di soldati è rimasto intossicato dopo aver consumato ilnella. In corso accertamenti sulla ditta fornitrice,la medesima sia per la caserma sia per la scuola.(Di giovedì 8 febbraio 2018)