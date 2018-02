Parla Zanetti Hausbrandt | «Dipendenti eroici | così rilanceremo Melegatti» Video

Inter - Parla il baby Colidio : 'Icardi un riferimento - ma sogno la carriera di Zanetti' : Eroe di Supercoppa con i due gol che hanno permesso alla Primavera di battere in finale la Roma, Facundo Colidio parla alla Gazzetta dello Sport e racconta la sua emozione per la prima allo stadio Meazza. Si immaginava così il debutto al Meazza? 'Sapevo che sarebbe stata una grande emozione, ma non così tanto. Solo alla fine me ne sono ...