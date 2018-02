Parla il procuratore di Macerata | Pressione esasperata

'Contrario alle toghe in politica - la legge sulle intercettazioni ostacola le indagini'. Parla il procuratore nazionale antimafia : So che la politica ha i suoi tempi ma per me sarebbe prioritario fissare subito delle regole con una legge ". Grasso, scelta legittima. "Penso che è certamente legittimo che qualunque cittadino possa ...

"Contrario alle toghe in politica - la legge sulle intercettazioni ostacola le indagini". Parla il procuratore nazionale antimafia : "Io da sempre sostengo che chi eserciti una delle funzioni dello Stato così importante come quella giurisdizionale non debba poi entrare in politica, passando da un potere all'altro". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho a Lucia Annunziata nel programma Mezz'ora in più su Raitre. "Ovviamente occorre fare delle distinzioni, esaminando caso per caso - ha aggiunto l'ex capo della Procura di Reggio ...