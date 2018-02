Papillomavirus | il virus Hpv che colpisce gola e bocca si anniderebbe nelle tonsille

meteoweb.eu

: Il #papillomavirus può nascondersi nel #biofilm tonsillare | #HPV - Prof_Farmacia : Il #papillomavirus può nascondersi nel #biofilm tonsillare | #HPV - alex_arrighi : I #vaccini sono #scienza non #opinioni Oggi sono disponibili due vaccinicontro il papillomavirus: #vaccinobivalente… - MrsGiada : RT @senzacoloranti: Il vaccino contro il virus dell’epatite B e Papillomavirus riduce/annulla il rischio di cancro. #WorldCancerDay2018 -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Una ricerca condotta dai ricercatori della University of Rochester Medical Center di New York, pubblicata sul Journal of the American Medical Association (Jama), il(Hpv) che colonizza il cavo orale, provocando cancro della testa e del collo, della, della, sembra annidarsi. Ilo hpv si diffonde in genere attraverso rapporti sessuali e tende ad annidarsi nella cervice dell’utero, dove in alcuni casi può sviluppare un carcinoma ed è responsabile anche di alcune forme di tumore orofaringeo. Gli esperti hanno analizzato i tessuti prelevati da 102 pazienti adulti e senza diagnosi di tumore, che erano stati sottoposti a un’asportazione delle: la presenza delè stata riscontrata in cinque campioni, il 4,9%. In quattro di questi casi si trattava dei ceppi 16 e 18, che possono causare tumori. Si è osservato ...