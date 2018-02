Paolo Gentiloni | la più grande umiliazione a Berlino | perché la Merkel non l' ha neanche

Barbara D'Urso ospiterà Paolo Gentiloni : al premier lo ha chiesto Matteo Renzi - 'dobbiamo cambiare passo' : Matteo Renzi deve 'cambiare verso' alla campagna elettorale. Già, perché i sondaggi danno il Pd indietrissimo, fuori dai giochi, sostanzialmente spacciato. E per cambiare passo, rivela il Corriere ...

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". L'appello di LeU a Paolo Gentiloni per autorizzare la manifestazione a Macerata : Una lettera-appello, firmata da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per Liberi e Uguali e indirizzata al premier Paolo Gentiloni e al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata."La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa. Quello che è successo a Macerata ha un nome ...

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice Lorenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Sanremo 2018 - Fiorello : battuta su Paolo Gentiloni. E ne ha anche per Matteo Renzi - senza citarlo - : Questo Festival di Sanremo lo apre Fiorello , dopo l'irruzione a tempo record di un mitomane , prontamente allontanato. Un intervento poco politico, in piena campagna elettorale, ma nel quale un paio ...

Vittorio Feltri contro Paolo Gentiloni : 'Ce l'ha con se stesso. Il razzismo provocato dall'invasione che il governo non controlla' : Già, perché nella caccia a presunti e inesistenti mandati sembra proprio che si sita inscenando un'operazione politica, per lo più a pochi giorni dalle elezioni. E se allora la questione deve essere ...

Lettera aperta di FI al presidente del Consiglio - Paolo Gentiloni : Prima di tutto, non erano novità perché erano già state proposte e attuate iniziative favorevoli alla crescita dell'economia. E quanto alla cosiddetta "flessibilità", vantata come merito proprio dal ...

Parlemo capitale della cultura : Paolo Gentiloni innaugura il progetto : Un progetto “originale, di elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente orientato all’inclusione, alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni artistiche contemporanee”. Dalla motivazione del MIBACT si comprende l’unicità e l’essenza del progetto Palermo: una capitale del Mediterraneo la cui ricchezza ...

Napoli - Paolo Gentiloni inaugura start up : investire al Sud : E se il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, ricorda che si parla di futuro nella universita' statale piu' antica del mondo, l'Ad di Cisco Italia, Agostino Santoni, parla dell'esperienza ...

Urbano Cairo : "Luigi Di Maio? La competenza è fondamentale. Paolo Gentiloni mi piace" : Di Maio? "La competenza è fondamentale". Gentiloni? "Mi piace e credo che piaccia". In un'intervista al Foglio, il patron di Rcs Urbano Cairo parla così di due dei protagonisti della politica italiana. E sul voto è chiaro: "Al Paese non penso che serva una leadership che prometta l'impossibile".Ecco come Cairo parla del candidato premier dei 5 Stelle nell'intervista rilasciata al direttore Claudio Cerasa:"Io non sono tra ...

A Davos le notizie "nascoste" di Paolo Gentiloni : Almeno un altro tratto della comunicazione del presidente del Consiglio lo si è avuto a proposito di economia. Di fronte ad una platea di banchieri e miliardari internazionali, di fronte a decine di ...

Paolo Gentiloni/ Elezioni 2018 : “Nessuna alleanza con Berlusconi : non è populista - ma la sua coalizione sì” : Paolo Gentiloni, Elezioni 2018: “Nessuna alleanza con Berlusconi: non è populista, ma la sua coalizione sì”. Il presidente del Consiglio chiude la porta al centrodestra(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Giorgia Meloni contro Paolo Gentiloni nel collegio Roma 1 per la Camera : Per la cronaca, il Movimento 5 Stelle vorrebbe candidare una donna, probabilmente la deputata uscente Carla Ruocco già componente del defunto direttorio grillino.

Sergio Mattarella non dà la sua benedizione alla candidatura di Paolo Gentiloni : Dopo settimane di dubbi e sospetti Paolo Gentiloni ha sciolto le riserve e sul suo profilo Facebook ha annunciato di aver deciso di candidarsi : lo farà per la Camera a Roma, nel collegio uno. Un ...

Paolo Gentiloni sbertuccia Luigi Di Maio : 'Non andrà mai al governo - non sono affatto spaventato' : Contro Luigi Di Maio , scende in campo Paolo Gentiloni . Il premier infatti afferma che non vi è alcuna possibilità che il M5s arrivi a guidare il governo. Lo dice in un'intervista a Il Foglio , in ...