PAMELA MASTROPIETRO Molti punti oscuri sulla sua morte | chi è il secondo uomo coinvolto?

Macerata - l'ombra della mafia nigeriana dietro l'omicidio di PAMELA Mastropietro : La mafia nigeriana è un'organizzazione di stampo criminale che dagli anni ottanta è presente nel paese africano e, soprattutto a seguito dell'attuale immigrazione di massa, risulta attiva da diverso tempo anche in Italia. Secondo quanto riportano diverse inchieste giornalistiche, tale mafia si occupa di diversi settori illegali, come il traffico di esseri umani, di droga o il racket della prostituzione di strada. Recentemente la stessa mafia ...

PAMELA MASTROPIETRO - il Gip esclude l'omicidio. Meloni all'attacco : "Precedente gravissimo" : Forse il "killer" di Pamela Mastropietro non era un killer. Com’è noto ieri il Gip ha escluso l’omicidio dalla convalida dell'arresto di Innocent Oseghale, il 29enne nigeriano fermato dopo il...

PAMELA MASTROPIETRO - parla il penalista : Ecco perchè il nigeriano potrebbe essere presto scarcerato : Michele Andreano, noto penalista, ospite a tgcom 24 dipinge uno scenario tremendo sul futuro di Innocent Oseghale, l'uomo accusato di aver sembrato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne scomparsa da un centro di disintossicazione e ritrovata fatta a pezzi in due trolley a MacerataParola la penalistaIl nigeriano - accusato di occultamento e vilipendio di cadavere e comunque indagato per omicidio - potrebbe presto lasciare il carcere. ...

Novità sull'omicidio di PAMELA MASTROPIETRO - ha assunto droga prima della morte? Video : Il corpo ritrovato dai carabinieri sembrava essere stato sbranato da qualcuno, in pratica non ricomponibile visivamente perchè squarciato in tanti pezzi. I genitori di #Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa nelle campagne di Pollenza, ora chiedono che sia fatta giustizia, anche lei avrebbe voluto così. Un nuovo indagato Un pusher amico di Oseghale avrebbe fornito della droga a Pamela Mastropietro [Video] prima di morire; Pamela aveva chiesto ...

PAMELA MASTROPIETRO - il gip di Macerata esclude omicidio per Innocent Oseghale : fermo per occultamento e vilipendio : Il fermo di Innocent Oseghale, il pusher accusato della morte di Pamela Mastropietro, i cui resti sono stati trovati in un due trolley a Macerata, è stata convalidato. Ma il gip Giovanni Maria Manzoni ha escluso la contestazione dell’omicidio la 18enne romana fatta a pezzi dall’uomo. Al cittadino nigeriano, in Italia con un permesso di soggiorno scaduto, vengono contestati l’occultamento e il vilipendio di cadavere. Il giudice, ...

