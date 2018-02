Palermo | Orlando | ronde Forza Nuova inaccettabile propaganda politica

Sicilia : Orlando - bene stato emergenza su acqua e rifiuti Palermo : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - "Esprimo il mio apprezzamento come sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia al Consiglio dei Ministri che oggi pomeriggio ha accolto le richieste del Comune di Palermo e di tutti gli altri comuni Siciliani dichiarando lo stato di calamità naturale inerente il pro

Palermo : Cga respinge ricorso Regione - Orlando rimane sindaco metropolitano : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Leoluca Orlando rimane sindaco della città metropolitana di Palermo. A stabilirlo è il Cga che ha respinto il ricorso della Regione contro l'ordinanza del Tar di sospensione dei provvedimenti regionali che avevano portato alla decadenza di Orlando dalla carica di sindac

Palermo : Fiori d'acciaio a Orlando - una donna a capo della Gesap : Palermo, 2 feb. (AdnKronos) - L'Associazione 'Fiori d'acciaio' scrive una lettera aperta al sindaco di Palermo Leoluca Orlando per chiedere "una donna al vertice della Gesap", la società di gestione dell'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo dopo le dimissioni di Fabio Giambrone, candidato all

Palermo : Orlando incontra ambasciatore Ungheria Kohut : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha incontrato ieri a Palazzo delle Aquile l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario d’Ungheria, Balazs Kohut. "Nell'ottica del rafforzamento dell'integrazione europea, della cooperazione fra gli Stati e le comunità e la diffu

Migranti : Orlando - Giulia Bongiorno? Non tutti degni di Palermo Capitale cultura : Palermo, 29 gen. (AdnKronos) - "Credo che questo cambiamento che si sta realizzando a Palermo serva a fare la differenza. Scopriremo che non tutti i palermitani sono degni di una Palermo Capitale della cultura...". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando replica a distanza all'avvocato Giulia Bo

Palermo - Leoluca Orlando aderisce al Pd. Sei mesi fa litigò con Mentana perché lo aveva definito dem : La notte della sua ennesima rielezione litigò con Enrico Mentana e rifiutò di farsi intervistare. Il motivo? “Abbiamo detto che è del Pd. E questo lo ha molto infastidito”, aveva detto il giornalista, spiegando il motivo per cui Leoluca Orlando non era comparso ai microfoni del tg di La7. Cosa fa il sindaco di Palermo sei mesi dopo quel litigio? Ma ovviamente aderisce al Pd. Lo ha annunciato lo stesso Orlando in conferenza stampa a Palazzo ...

Acqua : Orlando - a Palermo turnazione solo dopo stato di calamità : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "La turnazione dell'Acqua è una cosa che se si dovrà fare sarà fatta, ma non si fa dall'oggi al domani e deve essere preparata da una campagna che spieghi in cosa consiste. La turnazione è bene farla dopo che ci sia da parte dello stato e della Regione un atto di respo

Palermo : Orlando non esclude rimpasto giunta ma 'coalizione resta quella del 2017' : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - "Non cambia nulla rispetto quanto accaduto l'11 giugno 2017. Io sono e rimango sindaco, il mio partito di riferimento si chiama Palermo, la coalizione rimane quella che ha contribuito alla mia elezione e per quanto mi riguarda rimarrà tale fino al 2022". Lo ha detto il

Palermo : Orlando - suicidio Norman messa in mora per la coscienza di tutti : Palemro, 18 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta passiamo dal ricordo alla memoria, celebrando con grande commozione Norman che ha sacrificato la sua vita contrastando la cultura dell'appartenenza preferita al merito. Ed è anche grazie a lui che oggi Palermo è profondamente cambiata e dove quotidian

Palermo - sindacati a Orlando : occupazione sia in cima a priorità : Palermo, 9 gen. (askanews) I segretari generali di Cgil, Cisl Uil hanno rinnovato la richiesta di un incontro al sindaco Orlando per affrontare i temi emergenti del 2018 a Palermo. Una lettera era ...

Sindaco Palermo Orlando : gestione rifiuti in Sicilia è disastrosa : Roma, 4 gen. (askanews) 'La gestione dei rifiuti nella regione Sicilia è disastrosa': lo ha dichiarato Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, aggiungendo: 'Occorre agire con ...

Palermo - muore Gianni Maniscalco Basile : il cordoglio di Orlando : "Con profondo dolore ho appreso della morte del professor Gianni Maniscalco Basile, giurista ed intellettuale, figura di grande spessore e profondo conoscitore di teatro e di musica, nonche' scrittore ...

Palermo : morte Gianni Maniscalco Basile - il cordoglio di Orlando : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - E' morto questa mattina, nella sua casa di Roma, Gianni Maniscalco Basile, giurista ed intellettuale e già vice presidente del Teatro Massimo di Palermo. A darne notizie è il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando che ha espresso "profondo dolore" per la sua s

Abusivismo : Orlando - Comune Palermo tra i pochi ad abbattere edifici : Palermo, 14 dic. (AdnKronos) - "Il Comune di Palermo è tra quelli maggiormente impegnati nel contrasto all’Abusivismo edilizio ed è fra i pochissimi che, anche grazie ad uno specifico accordo con gli uffici giudiziari, ha realizzato il concreto abbattimento di edifici e immobili abusivi non sanabili