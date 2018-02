Palermo | Forza Nuova organizza ronde sugli autobus “per la sicurezza di passeggeri e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2018) I militanti dile hanno definite “passeggiate per la” ma sono vere e propriedi. “Militantinovisti dihanno presidiato glinel tragitto Stazione centrale- Piazza Politeama – si legge in un post su Facebook – abbiamo conquistato la simpatia degli autisti che più volte in passato hanno richiesto la presenza dei nostri militanti sulle vetture”. Lesono iniziate mercoledì sera sull’101 maintende estenderle anche ad altre linee. Antonio Gristina, presidente dell’Amat di, la società partecipata dei trasporti prende le distanze dal gesto che definisce “certamente un fatto grave ma, a mio avviso, queste persone non meritano alcuna visibilità”. “Prendo le distanze da questo gesto – assicura Gristina -Non c’è stata alcuna ...