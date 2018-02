Overwatch | potremo cambiare skin agli eroi nella fase di attesa di un match

eurogamer

: A partire da domani potremo cambiare la skin di un eroe di Overwatch prima di una partita. #Overwatch - Eurogamer_it : A partire da domani potremo cambiare la skin di un eroe di Overwatch prima di una partita. #Overwatch -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) È sul profilo Twitter ufficiale diche Blizzard ha voluto annunciare l'arrivo di una funzionalità moltodalla community, quella che permetterà da domani 9 febbraio dia un eroe prima di un.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori non hanno voluto limitarsi alle parole e hanno mostrato con una gif il funzionamento di questa nuova opzione. Grazie all'uso di un comodo menù a tendina,l'aspetto dei personaggi direttamente dalla schermata prepartita.Lo sappiamo, lesono estremamente importanti per gli appassionati dell'hero shooter di Blizzard, e possiamo capire il motivo per il quale l'utenza attendeva così fervidamente questa novità.Read more…