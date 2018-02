O' Shea | contro l' Irlanda grande sfida

raisport.rai

: un Castrogiovanni indimenticabile che continuò a giocare con una frattura alla costola. Perdemmo, ma contro l'Inghi… - MartinaDeBiase : un Castrogiovanni indimenticabile che continuò a giocare con una frattura alla costola. Perdemmo, ma contro l'Inghi… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) "Lo sport è strano, l'energia di una gara può cambiare rapidamente. Penso alla nostra gara della settimana scorsagli inglesi: dopo la meta giustamente non concessa a Boni per un in avanti ...